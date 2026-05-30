Zbigniew Boniek dosadnie po finale Ligi Mistrzów. Tak skomentował mecz PSG - Arsenal

Spotkanie zdecydowanie różniło się od ubiegłorocznego finału z Interem, kiedy PSG wręcz zdemolowało w Monachium mediolański zespół aż 5:0. Arsenal w Budapeszcie postawił zupełnie inne warunki. Prezentował się bardzo solidnie w defensywie, przede wszystkim londyńczycy szybko wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Kaia Havertza. Mistrzowie Francji doprowadzili wyrównania dopiero w 64. minucie za sprawą skutecznie wykonanego karnego przez Ousmane'a Dembele.

I ostatecznie jednak to francuski klub ponownie uniósł puchar. W serii jedenastek pomylili się Eberechi Eze oraz Gabriel Maghalaes, Arsenal przegrał konkurs rzutów karnych 3:4 (po stronie francuskiej pomylił się Nuno Mendes). „Kanonierzy” nadal czekają na duży europejski triumf – ostatnim pozostaje zdobyty w 1994 roku Puchar Zdobywców Pucharów.

Do finału odniósł się również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN na platformie X (kiedyś to naprawdę był Twitter) przyznał, że bliżej było mu do Arsenalu, choć jednocześnie docenił klasę triumfatorów.

– Choć trochę byłem za Indianami (Arsenal), to absolutnie na to zasłużyli. Grande PSG – napisał Boniek.