Zbigniew Boniek dosadnie po finale Ligi Mistrzów. Tak skomentował mecz PSG - Arsenal

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-05-30 22:48

Po raz drugi z rzędu piłkarze Paris Saint-Germain sięgnęli po "uszate" trofeum Ligi Mistrzów. Po 120 minutach mocnej rywalizacji z Arsenalem na tablicy wyników widniał remis 1:1, a o końcowym triumfie PSG zdecydowały dopiero rzuty karne. Po starciu na Puskas Arenie głos w mediach społecznościowych zabrał Zbigniew Boniek, który zdradził, komu bardziej sprzyjał.

Zbigniew Boniek

i

Autor: Super Express

Spotkanie zdecydowanie różniło się od ubiegłorocznego finału z Interem, kiedy PSG wręcz zdemolowało w Monachium mediolański zespół aż 5:0. Arsenal w Budapeszcie postawił zupełnie inne warunki. Prezentował się bardzo solidnie w defensywie, przede wszystkim londyńczycy szybko wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Kaia Havertza. Mistrzowie Francji doprowadzili wyrównania dopiero w 64. minucie za sprawą skutecznie wykonanego karnego przez Ousmane'a Dembele. 

I ostatecznie jednak to francuski klub ponownie uniósł puchar. W serii jedenastek pomylili się Eberechi Eze oraz Gabriel Maghalaes,  Arsenal przegrał konkurs rzutów karnych 3:4 (po stronie francuskiej pomylił się Nuno Mendes). „Kanonierzy” nadal czekają na duży europejski triumf – ostatnim pozostaje zdobyty w 1994 roku Puchar Zdobywców Pucharów.

ZOBACZ TEŻ: Puchar zostaje w Paryżu! Szalona radość PSG, morze łez w Arsenalu. Zobacz te ZDJĘCIA

PSG wygrywa Ligę Mistrzów
Galeria zdjęć 11

Do finału odniósł się również Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN na platformie X (kiedyś to naprawdę był Twitter) przyznał, że bliżej było mu do Arsenalu, choć jednocześnie docenił klasę triumfatorów.

– Choć trochę byłem za Indianami (Arsenal), to absolutnie na to zasłużyli. Grande PSG – napisał Boniek.

ZBIGNIEW BONIEK
LIGA MISTRZÓW