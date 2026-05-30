PSG znów na szczycie Ligi Mistrzów! Łzy Arsenalu, wielki dramat w samej koncówce!

Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie rozpoczął się od błyskawicznego prowadzenia Arsenalu, wprowadzając kibiców w euforię.

Paris Saint-Germain zdołało wyrównać z rzutu karnego, a ostatecznie to dramatyczny konkurs jedenastek rozstrzygnął losy trofeum.

Odkryj, kto został bohaterem, a czyja decydująca pomyłka przesądziła o tytule!

Błyskawiczny cios i powrót do gry

Spotkanie na wypełnionym po brzegi stadionie w Budapeszcie rozpoczęło się od prawdziwego trzęsienia ziemi. Już w 6. minucie Kai Havertz, niczym błyskawica, wyprowadził Arsenal na prowadzenie, sprawiając, że marzenia londyńczyków o triumfie wydawały się być na wyciągnięcie ręki. "Kanonierzy" kontrolowali sytuację, a ich kibice wpadali w euforię.

Jednak Paris Saint-Germain nie zamierzało się poddać. W 65. minucie sędzia Daniel Siebert wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł Ousmane Dembele i z zimną krwią wyrównał stan meczu, przywracając paryżanom nadzieję i wprawiając trybuny w szaleńczy aplauz. Od tego momentu gra toczyła się w niezwykle zaciętej atmosferze, a obie drużyny walczyły o każdy centymetr boiska.

Nerwowa dogrywka i horror jedenastek

Regulaminowy czas gry nie przyniósł rozstrzygnięcia, podobnie jak dogrywka, w której zmęczenie zaczęło brać górę nad taktyką.Żaden z zespołów nie zdołał przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Ostatecznie o tytule mistrza Ligi Mistrzów miał zadecydować najbardziej okrutny z futbolowych scenariuszy – konkurs rzutów karnych.

Kto bohaterem, a kto antybohaterem?

Konkurs jedenastek był prawdziwą huśtawką emocji. Obie drużyny wykazywały się niesamowitą presją, a kibice wstrzymywali oddech przy każdym strzale. Paris Saint-Germain okazało się jednak silniejsze psychicznie, pewnie wykonując swoje próby. Kiedy nadeszła decydująca chwila dla Arsenalu, piłkę na jedenastym metrze ustawił Gabriel. Niestety dla Kanonierów, jego strzał okazał się fatalny.

Tym samym, Paris Saint-Germain zwyciężyło w rzutach karnych 4:3, po raz drugi z rzędu sięgając po najcenniejsze klubowe trofeum w Europie. Dla Arsenalu to kolejna gorzka pigułka do przełknięcia, a kibice "Kanonierów" znowu muszą pogodzić się z porażką w finale. Na stadionie w Budapeszcie, gdzie zasiadło około 61 000 widzów, szaleństwo radości paryżan kontrastowało z rozpaczą londyńczyków.