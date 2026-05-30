Finał Ligi Mistrzów NA ŻYWO. Relacja z meczu PSG - Arsenal. Sensacyjny start finału!

PSG - Arsenal 0:1
Kontrowersja 1. połowy. Ręka Saki, ale nieodgwizdana. Zobaczcie sami.
Saka zagrywa ręką w polu karnym, ale sędzia nie dyktuje rzutu karnego ❌— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 30, 2026
PSG szuka odpowiedzi na trafienie Havertza ⚽
📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/7aeWI0D7ii
Arsenal jest 45 minut od wygrania Ligi Mistrzów.
Niesamowita sytuacja. Sędzia kończy pierwszą połowę przed rzutem rożnym. A WIĘC PRZERWA.
45+7
Już 52. minuta, a my mamy... rzut rożny dla Arsenalu. Być może ostatnia akcja 1. połowy.
45+5
Akcja PSG. Fabian Ruiz z narożnika strzela "bombę", która najpierw wypadła z rąk Davida Rayi. Hiszpan jednak szybko się poprawił i chwycił piłkę.
45+4
WIELKA SZANSA DLA ARSENALU! Miał piłkę w polu karnym Havertz, ale chyba źle ją przyjął i nie zdążył strzelić. Obrońcy PSG zdążyli interweniować.
45+3
Teraz próbował Doue. Jeszcze gorsza próba niż Dembele. Coś musi wymyślić Luis Enrique w przerwie.
45
Sześć minut doliczone. Były przerwy na uzupełnienie płynów, opatrywany był Safonow. Jeszcze pogramy na Puskas Arenie.
44
Fatalny strzał z dystansu Dembele...
42
To mógł być gol dla PSG! Lewą stroną szarżował Nuno Mendes. Centrował na piąty metr, ale wyratował się Arsenal.
41
Atak pozycyjny PSG, z którego nic nie wynika.
40
Ojojoj! Hakimi atakuje Havertza za linią boczną. Niepotrzebne spięcie bez piłki.
Akcja Arsenalu, popłynał z piłką Saliba przez kilkadziesiąt metrów. Dzieją się dziwne rzeczy w Budapeszcie...
Bezzębny zespół PSG
Ojojoj, dramat w polu karnym Arsenalu. Leży Nuno Mendes, a PSG... kontynuuje akcję.
28
Wszystko wskazuje na to, że Rosjanin wróci do gry.
Safonow zderzył się w tej interwencji z Marquinhosem. Bramkarz PSG opatrywany, rezerwowy (Chevalier) zaczął rozgrzewkę...
25
Świetna akcja Arsenalu! Dryblował na prawym skrzydle Saka, po czym dobrze zacentrował. Trossard był bliski wykończenia akcji.
Tak do siatki trafił Kai Havertz.
𝐇𝐀𝐕𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐑𝐓𝐙! 🔥— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 30, 2026
𝐀𝐑𝐒𝐄𝐍𝐀𝐋 𝐎𝐓𝐖𝐈𝐄𝐑𝐀 𝐖 𝐍𝐀𝐉𝐋𝐄𝐏𝐒𝐙𝐘𝐌 𝐌𝐎𝐙̇𝐋𝐈𝐖𝐘𝐌 𝐒𝐓𝐘𝐋𝐔! ⚽
📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/Ew5BcKyCRZ
11
Fabian Ruiz w polu karnym Arsenalu! Strzał z ostrego kąta, piłka mija bramkę Davida Rayi.
11
Ależ interwencja Gabriela! PSG blisko gola, na pewno blisko strzału z bliska był Kwaraskhelia.
9
Jak odpowie PSG? Na razie jedna wrzutka Doue w pole karne, gdzie Dembele był sam wśród całej obrony Arsenalu. Na razie spory falstart paryżan.
Marquinhos chciał wybić piłkę, trafił w Trossarda, a Belg niechcący... wyłożył piłkę Havertzowi na "sam na sam". Niemiec walnął z całej siły pod poprzeczkę, nie dając szans Safonowowi.
5
AAAAALEŻ GOL KAIA HAVERZTA! 1:0 DLA ARSENALU!!!!
3
Przy piłce Paryż. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie tak łatwo, jak z Interem rok temu.
Nietypowo, bo... Arsenal wybił piłkę wysoko w górę. Nie wiedzieć czemu...
1
Ruszyliśmy!
Piłkarze już na murawie. Leci hymn Ligi Mistrzów!
Thierry Henry i Presnel Kimpembe wnieśli trofeum na murawę.
Pięknie zagrali: cztery hity od Killersów i można zaczynać. Piłkarze już w tunelu!
The Killers już na scenie!
Na razie koncert, który "otwiera" nam ten finał.
Trybuny w Budapeszcie już wypełnione, wcześniejsza pora finału nie sprawiła, żeby ktoś tutaj był spóźniony...
„Kanonierzy” już przeszli do historii Ligi Mistrzów - jako pierwsi w nowym formacie rozgrywek (czyli od startu fazy ligowej w poprzednim sezonie) odnieśli komplet zwycięstw w fazie zasadniczej. W ośmiu spotkaniach - w tym z takimi markami, jak Inter, Bayern czy Atletico Madryt - zdobyli 24 punkty i wypracowali imponujący bilans bramek: 23-4.
Co warto wiedzieć? W Champions League, a nawet w Pucharze Europy, nigdy wcześniej nie było finału z udziałem drużyn z Anglii i Francji.
Puchar też już wędruje na stadion...
#UCLfestival ➡️ #UCLfinal— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
See you soon 🥰🏆 @FedExEurope | #UCLtrophydelivery pic.twitter.com/nmOXGd6HFc
Arsenal in the Champions League final 😤#UCLfinal pic.twitter.com/W8rVhGSDAX— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Piłkarze Arsenalu już są na stadionie Ferenca Puskasa!
Dla PSG będzie to trzeci finał Champions League od czasu zmiany formatu rozgrywek w sezonie 1992/93. W 2020 roku paryżanie przegrali z Bayern Monachium 0:1, gdy w ekipie z Monachium występował jeszcze Robert Lewandowski. Rok temu francuski zespół zrehabilitował się jednak w wielkim stylu, rozbijając Inter Mediolan aż 5:0 — najwyżej w historii finałów Ligi Mistrzów.
Arsenal do tej pory tylko raz dotarł do finału tych rozgrywek. W 2006 roku londyńczycy przegrali z FC Barcelona 1:2 i od tamtej pory czekali niemal dwadzieścia lat na kolejną szansę walki o europejskie trofeum.
Trwa nasza relacja LIVE
„Kanonierzy” już zapisali się w historii obecnej edycji. Jako pierwszy zespół w nowym formacie Champions League wygrali wszystkie mecze fazy zasadniczej.
W historii Champions League tylko Real Madryt potrafił obronić trofeum, dokonując tego dwukrotnie — w 2018 i 2019 roku.
Sobotni finał rozpocznie się wyjątkowo o godz. 18. UEFA postanowiła ułatwić kibicom powrót ze stadionu i umożliwić wcześniejsze świętowanie zwycięzcom.