Dziwaczne zdarzenie w końcówce półfinału Ligi Mistrzów! Trener Arsenalu aż się zagotował

Mecz półfinałowy Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Arsenalem Londyn zakończył się remisem 1:1, a oba gole padły z rzutów karnych.

W trakcie spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Arsenalu, ale po analizie VAR cofnął swoją decyzję, co wywołało wściekłość trenera Mikela Artety.

Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu, wyraził swoje "ekstremalne rozczarowanie" decyzją sędziego, twierdząc, że odwołanie jedenastki było niezgodne z przepisami.

Do końca Ligi Mistrzów 2025/26 rozstały trzy mecze. W tym tygodniu rozegrane zostały pierwsze półfinały. We wtorek PSG pokonał Bayern Monachium po wręcz epickim boju. Łącznie padło aż 9 goli i ostatecznie Paryżanie wygrali 5:4. W środę natomiast naprzeciwko siebie stanęły drużyny Atletico Madryt i Arsenalu Londyn. W tym meczu oglądaliśmy tylko dwa gole, na dodatek oba z rzutów karnych. Najpierw - tuż przed przerwą - do siatki trafił Viktor Gyokeres, który chwilę wcześniej został popchnięty w polu karnym przez Davida Hancko. W 56. minucie wyrównał Julian Alvarez. Tym razem "jedenastka" przyznana została po zagraniu ręką Bena White'a blokującego strzał Marcosa Llorente. W spotkaniu Atletico - Arsenal sędzia podyktował jeszcze jeden rzut karny. Po chwili jednak - po analizie VAR - cofnął swoją decyzję, co wywołało wściekłość trenera "Kanonierów" Mikela Artety.

Koszmar Arsenalu! Demony przeszłości wróciły. Eriling Haaland zabrał im tytuł?!

Atletico - Arsenal. Dziwaczna decyzja sędziego, Mikel Arteta "ekstremalnie rozczarowany"

Szkoleniowiec po meczu nie krył swojej złości. Sytuacja faktycznie byłą dziwaczna, ale trudno mówić o ewidentnym rzucie karnym (Eberechi Eze został tylko lekko muśnięty przez Hancko). Mikel Arteta jednak wątpliwości nie ma.

Jestem ekstremalnie rozczarowany i zirytowany decyzją o odwołaniu drugiego rzutu karnego. To było niezgodne z przepisami, nie rozumiem tego. Jest wyraźny kontakt, odgwizdujesz to i nie możesz odwołać jedenastki w takiej sytuacji. To nie do zaakceptowania

- pieklił się szkoleniowiec Arsenalu w rozmowie z TNT Sports.

Czy kibice Atletico mieli wpływ na decyzje sędziego? Nie wiem, to pytanie do niego, ale w tym przypadku na pewno arbiter podjął złą decyzję. Coś takiego nie powinno wydarzyć się na tym poziomie

- podkreślił Arteta. Rewanże półfinałów Ligi Mistrzów odbędą się we wtorek, 5 maja (Arsenal - Atletico) i w środę, 6 maja (Bayern - PSG).

Galeria: Tak mieszka Robert Lewandowski

