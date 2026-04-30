Dziwaczne zdarzenie w końcówce półfinału Ligi Mistrzów! Trener Arsenalu aż się zagotował

- Mecz półfinałowy Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Arsenalem Londyn zakończył się remisem 1:1, a oba gole padły z rzutów karnych.
- W trakcie spotkania sędzia podyktował rzut karny dla Arsenalu, ale po analizie VAR cofnął swoją decyzję, co wywołało wściekłość trenera Mikela Artety.
- Mikel Arteta, szkoleniowiec Arsenalu, wyraził swoje "ekstremalne rozczarowanie" decyzją sędziego, twierdząc, że odwołanie jedenastki było niezgodne z przepisami.
Atletico - Arsenal. Dwa karne i jeden odwołany
Do końca Ligi Mistrzów 2025/26 rozstały trzy mecze. W tym tygodniu rozegrane zostały pierwsze półfinały. We wtorek PSG pokonał Bayern Monachium po wręcz epickim boju. Łącznie padło aż 9 goli i ostatecznie Paryżanie wygrali 5:4. W środę natomiast naprzeciwko siebie stanęły drużyny Atletico Madryt i Arsenalu Londyn. W tym meczu oglądaliśmy tylko dwa gole, na dodatek oba z rzutów karnych. Najpierw - tuż przed przerwą - do siatki trafił Viktor Gyokeres, który chwilę wcześniej został popchnięty w polu karnym przez Davida Hancko. W 56. minucie wyrównał Julian Alvarez. Tym razem "jedenastka" przyznana została po zagraniu ręką Bena White'a blokującego strzał Marcosa Llorente. W spotkaniu Atletico - Arsenal sędzia podyktował jeszcze jeden rzut karny. Po chwili jednak - po analizie VAR - cofnął swoją decyzję, co wywołało wściekłość trenera "Kanonierów" Mikela Artety.
Atletico - Arsenal. Dziwaczna decyzja sędziego, Mikel Arteta "ekstremalnie rozczarowany"
Szkoleniowiec po meczu nie krył swojej złości. Sytuacja faktycznie byłą dziwaczna, ale trudno mówić o ewidentnym rzucie karnym (Eberechi Eze został tylko lekko muśnięty przez Hancko). Mikel Arteta jednak wątpliwości nie ma.
Jestem ekstremalnie rozczarowany i zirytowany decyzją o odwołaniu drugiego rzutu karnego. To było niezgodne z przepisami, nie rozumiem tego. Jest wyraźny kontakt, odgwizdujesz to i nie możesz odwołać jedenastki w takiej sytuacji. To nie do zaakceptowania
- pieklił się szkoleniowiec Arsenalu w rozmowie z TNT Sports.
Czy kibice Atletico mieli wpływ na decyzje sędziego? Nie wiem, to pytanie do niego, ale w tym przypadku na pewno arbiter podjął złą decyzję. Coś takiego nie powinno wydarzyć się na tym poziomie
- podkreślił Arteta. Rewanże półfinałów Ligi Mistrzów odbędą się we wtorek, 5 maja (Arsenal - Atletico) i w środę, 6 maja (Bayern - PSG).