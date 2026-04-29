Gdzie oglądać Atletico – Arsenal? Darmowa transmisja z półfinału Ligi Mistrzów!

Atletico Madryt po raz kolejny staje przed szansą na finał Ligi Mistrzów, marząc o trofeum po dekadzie dążenia.

Arsenal Londyn, lider Premier League, również celuje w finał, dążąc do podwójnej korony w tym sezonie.

Obie drużyny są w szczytowej formie, a ich półfinałowe starcie zapowiada się na niezwykle emocjonujące.

Sprawdź, gdzie możesz obejrzeć transmisję tego pasjonującego meczu!

W świecie piłki nożnej, która przez ostatnie dziesięć lat przeszła rewolucyjne zmiany – od ewolucji przepisów po wprowadzenie systemu VAR, który w 2016 roku był jeszcze w fazie koncepcyjnej – jedna rzecz w Atletico pozostaje niezmienna: Diego Simeone. Argentyński szkoleniowiec, charyzmatyczny "El Cholo", prowadzi zespół nieprzerwanie od piętnastu lat. W jego obecnym składzie nadal znajdziemy legendy klubu, które pamiętają tamte przegrane finały: kapitana Koke oraz genialnego Antoine’a Griezmanna. Poza tymi dwoma weteranami, skład drużyny znacząco się zmienił, a jednym z najbardziej intrygujących elementów jest obecność syna trenera, Giuliano Simeone. W 2016 roku Giuliano miał zaledwie 14 lat i rozwijał swoje umiejętności w akademii River Plate, dziś jest już pełnoprawną i czołową postacią drużyny ojca.

Arsenal: Powrót do Europejskiej Elity

Arsenal Londyn podchodzi do tego półfinału w świetnej formie i z ogromnymi ambicjami. "Kanonierzy" nie tylko prowadzą w tabeli Premier League, tocząc zaciętą walkę o mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, ale również po raz drugi z rzędu awansowali do półfinału Ligi Mistrzów. To wyraźny sygnał, że drużyna trenera Mikela Artety ugruntowała swoją pozycję w europejskiej elicie. W poprzednim sezonie, w tej samej fazie rozgrywek, musieli uznać wyższość późniejszego triumfatora – Paris Saint-Germain. Na powrót do finału Ligi Mistrzów czekają od 2006 roku, kiedy to w Paryżu ulegli Barcelonie 1:2.

Tegoroczny sezon może być dla Arsenalu historyczny, z szansą na zdobycie podwójnej korony – zarówno w Anglii, jak i w Europie. Jednakże, niezwykle silna konkurencja w obu rozgrywkach oznacza, że "Kanonierzy" muszą być w szczytowej formie, aby uniknąć zakończenia sezonu bez żadnego trofeum. Warto przypomnieć, że jesienią Arsenal już raz pokonał Atletico, demolując "Los Colchoneros" 4:0 na własnym stadionie w fazie zasadniczej. Ten wynik z pewnością dodaje im pewności siebie przed nadchodzącym, trudnym dwumeczem.

Simeone zdejmuje presję: "Jesteśmy pełni nadziei"

Przed nadchodzącym, niezwykle wymagającym dwumeczem z Arsenalem, trener Diego Simeone na konferencji prasowej próbował zdjąć presję ze swoich zawodników, jednocześnie podkreślając powagę sytuacji.

- Nie ma presji, jest odpowiedzialność i szczególne emocje. Nie mam żadnych życzeń, tylko powody do wdzięczności. To niezwykłe, wspaniałe i niesamowite, że możemy zagrać w kolejnym półfinale. Zmierzymy się z trudnym przeciwnikiem, niebezpiecznym przy stałych fragmentach gry, ale jesteśmy pełni nadziei - oświadczył argentyński trener, wskazując na siłę rywala, ale i na determinację swojego zespołu. Jego słowa mają zagrzać do walki i skupić uwagę na samym meczu.

Gdzie Oglądać Mecz Atletico – Arsenal? Transmisja na Żywo!

Nie przegap tego elektryzującego starcia, które zadecyduje o losach awansu do finału Ligi Mistrzów! Mecz półfinałowy pomiędzy Atletico Madryt a Arsenalem Londyn rozpocznie się w środę o godzinie 20:45.

Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach: TVP Sport, TVP 1. Dla tych, którzy preferują oglądanie online, darmowa transmisja będzie również dostępna w internecie na platformie sport.tvp.pl.

