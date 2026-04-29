Kiedy finał Ligi Mistrzów 2025/2026? DATA i GODZINA

Finał Ligi Mistrzów 2025/2026 zbliża się wielkimi krokami, a cztery topowe drużyny walczą o trofeum.

Paryż Saint-Germain, Bayern Monachium, Atlético Madryt i Arsenal stoczą zaciętą walkę o tytuł.

Liga Mistrzów w sezonie 2025/26 dostarcza ogromnych emocji, a kibice ekscytują się już półfinałami. W okrzykniętym meczem sezonu starciu na Parc des prences PSG pokonało Bayern Monachium 5:4. Francuzi, którzy bronią tytułu, pokazali ofensywny futbol – gole strzelali m.in. Khvicha Kvaratskhelia (dwie bramki), João Neves i Ousmane Dembélé (dwa, w tym jeden z karnego). Bawarczycy odpowiadali trafieniami Harry’ego Kane’a, Michaela Olise, Dayota Upamecano i Luisa Díaza. To jeden z najbardziej spektakularnych meczów półfinałowych w ostatnich latach. Rewanż na Allianz Arenie zaplanowano na 6 maja. PSG ma jednobramkową zaliczkę, ale Bayern na własnym stadionie potrafi rozjeżdżać rywali jak walec.

Drugi półfinał Atlético Madryt – Arsenal Londyn już w środę 29 kwietnia na Wanda Metropolitano. To starcie dwóch bardzo różnych stylów: żelaznej, defensywnej dyscypliny Diego Simeone przeciwko nowoczesnej piłce Mikela Artety. Arsenal w fazie ligowej pokonał już Atleti 4:0, ale w pucharach „Colchoneros” potrafią być nieobliczalni i niezwykle skuteczni w grze obronnej. Rewanż na Emirates Stadium odbędzie się 5 maja.

Kiedy finał Ligi Mistrzów 2025/2026?

Finał Ligi Mistrzów 2025/2026 zostanie rozegrany w sobotę 30 maja na Puskas Arenie w Budapeszcie. Początek finału o godzinie 18.

