FC Barcelona - Newcastle: Gole Roberta Lewandowskiego! Historyczna bramka Polaka

- Robert Lewandowski strzelił 2 gole w rewanżowym meczu 1/8 finału LM z Newcastle.
- Już pierwsze trafienie sprawiło, że Polak pobił rekord należący do Leo Messiego!
FC Barcelona - Newcastle: Zobacz gole Roberta Lewandowskiego
Robert Lewandowski wbrew przewidywaniom sporej części kibiców i ekspertów znalazł się w pierwszym składzie Barcelony na rewanż z Newcastle. Już w szalonej 1. połowie, w której padło 5 goli, miał znakomitą okazję, aby wpisać się na listę strzelców. W dogodnej sytuacji w polu karnym strzelił jednak w obrońcę ofiarnie interweniującego wślizgiem. W myśl przysłowia "co się odwlecze, to nie uciecze", jego wysiłek został nagrodzony na początku drugiej połowy.
Barcelona prowadziła po pierwszej połowie 3:2 i po powrocie na boisko postanowiła na dobre zamknąć kwestię awansu do ćwierćfinału LM. Już w 51. minucie Fermin Lopez podwyższył wynik na 4:2, a to tylko napędziło "Dumę Katalonii". Pięć minut później Lewandowski wykorzystał rzut rożny i głową strzelił historycznego gola - Newcastle to 41. klub ustrzelony przez Polaka w Lidze Mistrzów, co stanowi rekord pod względem liczby "ofiar"! To trafienie wyraźnie uspokoiło kapitana polskiej kadry, który po chwili cieszył się już z dubletu i wyniku 6:2, przy którym z poczuciem dobrze wykonanej roboty mógł zejść z boiska. W 66. minucie zmienił go bowiem Ferran Torres.
Co więcej, dzisiejsze bramki sprawiły, że "Lewy" został rekordzistą jako najstarszy w historii LM autor dubletu, a także strzelec gola w fazie pucharowej! Poniżej oba gole Lewandowskiego w meczu z Newcastle, a także 41 klubów, którym strzelał.
- Benfica – 9
- Crvena Zvezda – 7
- Real Madryt, Salzburg – 6
- Ajax, Dinamo Zagrzeb, Olympiakos Pireus – 5
- Arsenal, Barcelona – 4
- AEK Ateny, Chelsea, Dynamo Kijów, Olympique Marsylia, PSV Eindhoven, Viktoria Pilzno – 3
- Newcastle, Anderlecht, Atletico Madryt, Besiktas, Borussia Dortmund, Brest, Inter Mediolan, Lazio, Napoli, Porto, Szachtar, Young Boys, Zenit – 2
- Antwerp, Bayern, FC Kopenhaga, Juventus, Malaga, Manchester City, Olympique Lyon, PSG, Roma, Rostów, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal – 1