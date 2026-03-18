FC Barcelona - Newcastle: Gole Roberta Lewandowskiego! Historyczna bramka Polaka

Robert Lewandowski strzelił 2 gole w rewanżowym meczu 1/8 finału LM z Newcastle.

Już pierwsze trafienie sprawiło, że Polak pobił rekord należący do Leo Messiego!

FC Barcelona - Newcastle: Zobacz gole Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski wbrew przewidywaniom sporej części kibiców i ekspertów znalazł się w pierwszym składzie Barcelony na rewanż z Newcastle. Już w szalonej 1. połowie, w której padło 5 goli, miał znakomitą okazję, aby wpisać się na listę strzelców. W dogodnej sytuacji w polu karnym strzelił jednak w obrońcę ofiarnie interweniującego wślizgiem. W myśl przysłowia "co się odwlecze, to nie uciecze", jego wysiłek został nagrodzony na początku drugiej połowy.

FC Barcelona - Newcastle. Zobacz wszystkie gole. Szalony mecz na Camp Nou

Barcelona prowadziła po pierwszej połowie 3:2 i po powrocie na boisko postanowiła na dobre zamknąć kwestię awansu do ćwierćfinału LM. Już w 51. minucie Fermin Lopez podwyższył wynik na 4:2, a to tylko napędziło "Dumę Katalonii". Pięć minut później Lewandowski wykorzystał rzut rożny i głową strzelił historycznego gola - Newcastle to 41. klub ustrzelony przez Polaka w Lidze Mistrzów, co stanowi rekord pod względem liczby "ofiar"! To trafienie wyraźnie uspokoiło kapitana polskiej kadry, który po chwili cieszył się już z dubletu i wyniku 6:2, przy którym z poczuciem dobrze wykonanej roboty mógł zejść z boiska. W 66. minucie zmienił go bowiem Ferran Torres.

Co więcej, dzisiejsze bramki sprawiły, że "Lewy" został rekordzistą jako najstarszy w historii LM autor dubletu, a także strzelec gola w fazie pucharowej! Poniżej oba gole Lewandowskiego w meczu z Newcastle, a także 41 klubów, którym strzelał.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎!!! 👑🇵🇱 Polski napastnik w końcu się wstrzelił i to nie raz! 🤩 W pięć minut dwa gole Lewego! 🎭📺 Oglądaj: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/uPvGyn5BbH— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Benfica – 9

Crvena Zvezda – 7

Real Madryt, Salzburg – 6

Ajax, Dinamo Zagrzeb, Olympiakos Pireus – 5

Arsenal, Barcelona – 4

AEK Ateny, Chelsea, Dynamo Kijów, Olympique Marsylia, PSV Eindhoven, Viktoria Pilzno – 3

Newcastle, Anderlecht, Atletico Madryt, Besiktas, Borussia Dortmund, Brest, Inter Mediolan, Lazio, Napoli, Porto, Szachtar, Young Boys, Zenit – 2

Antwerp, Bayern, FC Kopenhaga, Juventus, Malaga, Manchester City, Olympique Lyon, PSG, Roma, Rostów, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal – 1

