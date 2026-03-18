FC Barcelona - Newcastle 7:2. Zobacz wszystkie gole! Szaleństwo na Camp Nou

FC Barcelona rozbiła Newcastle 7:2 w rewanżu 1/8 finału LM.

W 1. połowie padło aż 5 goli, a mecz zakończył się wynikiem 7:2!

Zobacz wszystkie gole i skrót meczu Barcelona - Newcastle.

FC Barcelona - Newcastle: Wszystkie gole z meczu Ligi Mistrzów

Już po pierwszym meczu w Anglii, w którym padł remis 1:1, było wiadomo, że rewanż dostarczy emocji. FC Barcelona Hansiego Flicka stawia wszystko na ofensywę, dość lekkomyślnie podchodząc do defensywy. To sprawia, że w jej meczach pada mnóstwo goli i wiele się dzieje. W środę (18 marca) na Camp Nou z Newcastle nie było inaczej! Szaleństwo zaczęło się już w 6. minucie.

Kilka chwil po pierwszym gwizdku sędziego kibice Barcelony wpadli w euforię. W 6. minucie Raphinha strzelił gola na 1:0, a trybuny eksplodowały. Radość nie trwała jednak długo, bo już 9 minut później Anthony Elanga wyrównał na 1:1 po świetnej akcji Newcastle lewą stroną. Mistrzowie Hiszpanii nie przejęli się jednak straconą bramką i w 18. minucie ponownie wyszli na prowadzenie za sprawą Marca Bernala, który znakomicie odnalazł się w polu karnym po rzucie wolnym. Te trzy gole możesz obejrzeć w poniższym wideo.

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Jeśli kibice Barcelony myśleli, że po tym golu sytuacja na boisku się uspokoi i będzie już "z górki", byli w sporym błędzie. Podopieczni Hansiego Flicka w dalszym ciągu grali z hurraoptymizmem, co okazało się brzemienne w skutkach w 28. minucie. Elanga po raz drugi wykorzystał okazję, którą Newcastle stworzyło po bezmyślnym zagraniu piętą Lamine'a Yamala na własnej połowie! Z tego poszło jedno podanie w pole karne Barcy i dogranie Harveya Barnesa z lewej strony, które do pustej bramki sfinalizował były zawodnik Manchesteru United.

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Na czterech golach szaleństwo w 1. połowie się zatrzymało, przynajmniej do 45. minuty. Świetnych okazji nie brakowało, jedną z nich zmarnował Robert Lewandowski, który dostał piłkę jak na tacy w polu karnym, ale strzelił wprost w ofiarnie interweniującego na wślizgu obrońcę. Gol na 3:2 przyszedł jednak dopiero w doliczonym czasie pierwszej części gry, gdy Raphinha został sfaulowany w polu karnym, a do piłki na 11. metrze podszedł Yamal. Brylant Barcelony zrehabilitował się za wcześniejsze pudło z kilku metrów i pewnym strzałem zapewnił drużynie prowadzenie "do szatni".

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 18, 2026

Skrót meczu Barcelona - Newcastle

Po przerwie Barcelona za wszelką cenę chciała jak najszybciej zamknąć losy dwumeczu. I jej się udało. W 51. minucie było 4:2 po golu Fermina Lopeza, a później rozpoczął się koncert Roberta Lewandowskiego. Polak ustrzelił dublet (56 i 61 min), po którym został rekordzistą LM pod względem liczby ustrzelonych klubów (41), a także najstarszym strzelcem gola w historii fazy pucharowej. Barca nie zatrzymała się jednak na 6:2 - w 72. min drugiego gola strzelił Raphinha, a drużyna z Katalonii w wielkim stylu awansowała do ćwierćfinału po rozbiciu Newcastle 7:2.

Wszystkie gole i skrót szalonego meczu znajdziesz w poniższym wideo Canal+ Sport.