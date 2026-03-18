Niezwykłe, co zrobiła Barcelona przed rewanżem z Newcastle! Aż ciarki przechodzą

Po pierwszym meczu w rywalizacji FC Barcelona - Newcastle jest remis 1:1.

Rewanż na Camp Nou zapowiada się spektakularnie, a piłkarze Barcelony uświetnią go w wyjątkowych koszulkach.

Kataloński klub obchodzi w ten sposób światowy dzień osób cierpiących na zespół Downa!

FC Barcelona - Newcastle: Wyjątkowe koszulki piłkarzy Barcy

Rewanż Barcelony z Newcastle zapowiada się chyba najciekawiej w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA. Do ćwierćfinału we wtorek awansowały już cztery drużyny - Sporting Lizbona, PSG, Real Madryt i Arsenal - a zwycięzca na Camp Nou będzie piąty. Czy "Duma Katalonii" wykorzysta atut własnego boiska? Pomóc w tym ma między innymi Robert Lewandowski, który znalazł się w pierwszym składzie Barcelony. Tym samym polski napastnik weźmie udział w wyjątkowej akcji katalońskiego klubu z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa.

Tuż przed meczem z Newcastle Barca pochwaliła się wyjątkowymi koszulkami przygotowanymi specjalnie na ten dzień. W porównaniu do standardowego trykotu, wyraźnie zmieniono czcionkę na plecach, co widać zwłaszcza po nazwiskach. A wszystko w szczytnej sprawie!

"Specjalna koszulka z misją, upamiętniająca Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i celebrująca talent Anny Vives, niezwykłej artystki z zespołem Downa" - przekazał klub ze stolicy Katalonii w oficjalnych profilach społecznościowych.

Czy Barcelona będzie miała powody do świętowania także po meczu? Przekonamy się już od godziny 18:45, na którą zaplanowano pierwszy gwizdek sędziego. Transmisja z rewanżu Barcelona - Newcastle tylko w płatnych kanałach Canal+.