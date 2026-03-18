W środę 18 marca kolejne rewanżowe mecze w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Od godziny 21 na TVP 1 i TVP Sport będzie można oglądać na żywo jedno ze spotkań.

Za nami pierwsze cztery mecze rewanżowe w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinałów awansowały broniące trofeum PSG, Real Madryt, Arsenal Londyn i Sporting Lizbona. Spektakularnym wyczynem popisał się portugalski zespół, który odrobił trzybramkową stratę z pierwszego meczu i w rewanżu pokonał Bodoe/Glimt u siebie po dogrywce 5:0.

LNa środę 18 marca zaplanowano cztery kolejne mecze w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a jedno ze spotkań pokaże TVP. Będzie to starcie Liverpool - Galatasaray Stambuł. W pierwszym meczu turecki zespół pokonał "The Reds" 1:0. Przed nami rewanż na Anfield Road, a znani z żywiołowego i głośnego dopingu kibice angielskiej drużyny z pewnością stworzą kapitalną atmosferę.

Piłkarze Liverpoolu będą faworytami w rewanżu na Anfield, jednak muszą potwierdzić na boisku. - Wierzę w swoich zawodników. Wyobrażam sobie w głowie, jak dajemy z siebie absolutne maksimum tego, co możemy zaoferować. Dlaczego mielibyśmy nie awansować do następnej rund? To nie bardzo ważny wieczór nie tylko dla Galatasaray, ale także dla całego tureckiego futbolu - powiedział Okan Buruk, trener gości.

Mecz Liverpool - Galatasaray Stambuł będzie można obejrzeć na żywo na TVP 1 i TVP Sport. Komentować go będą Jacek Laskowski oraz Robert Podoliński.

Na środę 18 marca 2026 zaplanowano także trzy inne mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów - FC Barcelona - Newcastle United (godz. 18.45), Bayern Monachium - Atalanta Bergamo (godz. 21) i Tottenham - Atletico Madryt (godz. 21). Te spotkania pokaże wyłącznie Canal+ na swoich kanałach Premium.

