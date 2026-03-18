FC Barcelona - Newcastle: Pilna decyzja co do Roberta Lewandowskiego! Znamy składy

FC Barcelona gra w środę, 18 marca, rewanż z Newcastle w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA.

Początek meczu o godzinie 18:45, a właśnie poznaliśmy składy.

Co z Robertem Lewandowskim? Hansi Flick postawił na Polaka od pierwszej minuty!

W dwumeczu FC Barcelona - Newcastle po pierwszym starciu w Anglii jest remis 1:1. I to mistrzowie Hiszpanii mogą cieszyć się z takiego rezultatu, bo neutralny wynik przed rewanżem uratował im z rzutu karnego w samej końcówce Lamine Yamal. Dzięki temu Barcelona może spokojniej podejść do rewanżu na Camp Nou o "być albo nie być" w Lidze Mistrzów. Kibice klubu ze stolicy Katalonii liczą na dobrą formę Yamala i Raphinhi, którzy strzelają ostatnio gola za golem, ale sporym znakiem zapytania była obsada trzeciej pozycji w ataku Barcy. Robert Lewandowski jako jedyny z ataku zagrał pełne 90 minut w niedzielnym meczu z Sevillą i wydawało się, że w takim razie rozpocznie rewanż z Newcastle na ławce. Hansi Flick postawił jednak w wyjściowym składzie właśnie na Polaka!

Barcelona i Newcastle nie zagrają w środę późnym wieczorem! Szokująca decyzja UEFA. Naprawdę

Oto skład Barcelony na mecz z Newcastle: Joan Garcia - Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Marc Bernal, Fermin Lopez - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Na ławce usiądą zarówno Ferran Torres, jak i Marcus Rashford, którzy stanowią alternatywę dla polskiego napastnika. Potwierdziło się z kolei, że na prawej obronie zagra dzisiaj Eric Garcia, a nie na przykład Ronald Araujo. Jak wygląda skład gości?

"11" Newcastle na rewanż z Barceloną: Aaron Ramsdale - Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall - Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton - Anthony Elanga, Anthony Gordon, Harvey Barnes

