Flick żegna Lewandowskiego? Tajemnicza wypowiedź na temat Polaka

Podczas konferencji poprzedzającej środowe spotkanie z Deportivo Alavés trener FCB dał do zrozumienia, że obecnie nie ma jeszcze konkretnych rozstrzygnięć dotyczących składu na przyszły sezon. – Powiedziałem, że pod koniec sezonu przeanalizujemy wszystko i wtedy zobaczymy, co się stanie – oznajmił Hansi Flick.

Mimo braku jasnych deklaracji, niemiecki trener nie szczędził pochwał swoim napastnikom, doceniając ich wkład w wyniki drużyny. Szczególnie wyróżnił Rashforda, którego występy określił jako bardzo udane (w niedzielny wieczór dał prowadzenie Barcelonie w starciu z Realem pięknym uderzeniem z rzutu wolnego). – Bardzo to doceniam. Uważam, że jego sezon był świetny, ma dobre wyniki i jestem za to bardzo wdzięczny – oświadczył.

Równie pozytywnie wypowiedział się o Lewandowskim, nawiązując do ich wspólnych sukcesów jeszcze z czasów pracy w Bayern Monachium oraz obecnie w FC Barcelona. – Co mogę powiedzieć o Robercie? Zdobyłem z nim wszystkie tytuły w klubach, w których pracowałem, więc jestem bardzo dumny, że mogłem być trenerem tego wspaniałego zawodnika – stwierdził.

Na koniec jednak pozostawił sprawę otwartą, nie wykluczając żadnego scenariusza na przyszłość. – Ale co będzie to będzie i zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym sezonie – podsumował jakby pogodzony z rozstaniem się z polskim napastnikiem.

Robert Lewandowski jest zawodnikiem Barcelony od lata 2022 roku. W tym czasie rozegrał 190 spotkań, zdobył 119 goli i zanotował 24 asysty. W ciągu czterech sezonów sięgnął również trzykrotnie po tytuł mistrza Hiszpanii. Do ligowych triumfów dołożył trzy Superpuchary i jeden Puchar Hiszpanii.