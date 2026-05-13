Robert Lewandowski jednak skusi się na przeprowadzkę?! Najnowsze doniesienia

Obecna umowa Lewandowskiego obowiązuje tylko do końca czerwca i wciąż nie została przedłużona. Według informacji „Meczyków” napastnik w najbliższych dniach ma podjąć ostateczną decyzję, a obecny kierunek to rozstanie z Barceloną i poszukiwanie nowego wyzwania.

Od pewnego czasu pojawiają się sygnały, że władze klubu, na czele z prezydentem FCB Joanem Laportą, widziałyby Polaka w składzie na kolejny sezon.

ZOBACZ TEŻ: Gigant włącza się do walki o Roberta Lewandowskiego! To byłby absolutny hit!

Z ustaleń „Meczyków” wynika, że przedłużenie współpracy jest mało prawdopodobne. Lewandowski nie ma zamiaru zaakceptować oferty, ponieważ nie chce pełnić drugoplanowej roli. W tym przypadku finanse nie są najważniejsze – priorytetem pozostaje regularna gra i realny wpływ na wyniki drużyny.

Marek Citko dla „Super Expressu”. Lewandowski, gol na Wembley i Citkomania

Kapitan reprezentacji Polski jest więc coraz bliżej opuszczenia Katalonii, a mecz ligowy z Betisem może być jego ostatnim na Camp Nou.

Jeśli dojdzie do transferu, jednym z najbardziej realnych kierunków jest Arabia Saudyjska, gdzie kluby już przygotowują propozycje. Po starciu z Realem Madryt piłkarz przyznał, że w przypadku odejścia z LaLiga rozważy grę w mniej wymagającej lidze.

ZOBACZ TEŻ: Szczęsny i Lewandowski sparodiowali Tomaszewskiego, ten zapłakany prosi! "Nie kończcie"

Jak potwierdzają "Meczyki": na stole znajduje się również oferta od Chicago Fire. Kilka godzin temu media informowały o zainteresowaniu FC Porto. Obecnie jednak najpoważniejszym kierunkiem wydaje się Bliski Wschód.