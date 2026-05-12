Kylian Mbappe odmówił gry w El Clasico? Szokujące doniesienia mediów

W Madrycie zawrzało po El Clasico, gdy media doniosły, że Kylian Mbappe, gwiazda Realu, odmówił występu w kluczowym dla mistrzostwa meczu.

Francuz miał opuścić trening przed rywalizacją i świadomie zrezygnować z gry, stawiając na pierwszym miejscu własną karierę, co wywołało falę spekulacji.

Odkryj pełne kulisy tej kontrowersyjnej decyzji i dowiedz się, jak jego zachowanie podczas meczu rozwścieczyło kibiców Królewskich!

Według informacji „Marki” i innych hiszpańskich mediów, Kylian Mbappe sam przerwał ostatni trening przed meczem – zaledwie pięć minut przed jego zakończeniem zgłosił, że odczuwa ból i udał się do szatni. Francuz miał wrócić po wcześniejszej kontuzji i był brany pod uwagę jako podstawowy zawodnik, jednak w ostatniej chwili zdecydował, że nie podejmie ryzyka.

Hiszpańskie media podkreślają, że Kylian Mbappe nie czuł się w pełni gotowy i odmówił gry w meczu z Barceloną. Niektórzy dziennikarze sugerują wręcz, że gwiazdor wyleczył już kontuzję, ale wolał nie ryzykować odnowienia urazu, bo zależy mu głównie na występie na mundialu. Real bez swojego najskuteczniejszego napastnika przegrał na Camp Nou 0:2, co przypieczętowało mistrzostwo dla Barcelony.

Na dodatek W trakcie El Clasico Kylian Mbappe zamieścił niefortunną relację na swoim profilu na Instagramie, na której widać, jak ogląda mecz, kibicując swojej drużynie. Zdjęcie telewizora opatrzył napisem "Hala Madrid" (Naprzód Madryt), gdy Królewscy przegrywali już 0:2, co rozwścieczyło kibiców.

Zachowanie Kyliana Mbappé stało się w ostatnich tygodniach przedmiotem ostrej krytyki. Od dłuższego czasu mówi się, że Francuz jest skłócony z kolegami z Realu Madryt, a najgłośniej mówi się o konflikcie z Judem Bellinghamem i Vinicsiusem Juniorem. Na dodatek snajper miał ostatnio pokłócić się w czasie treningu z członkiem sztabu trenera Álvaro Arbeloi podczas treningu.

Kylian Mbappe stał się również celem ostrych ataków kibiców po tym jak w hiszpańskich mediach ukazały się zdjęcia paparazzi zrobione w czasie jego romantycznego wypadu na Sardynię. Na fotografiach Francuz pływał na luksusowym jachcie razem z jego dziewczyną, znaną w Hiszpanii aktorką Ester Exposito. Fani nie mogą darować Mbappe, że podczas kiedy jego koledzy z drużyny przygotowują się do weekendowego El Clásico z Barceloną, napastnik zamiast leczyć w klubie kontuzjowane kolano, byczył się na wczasach.

