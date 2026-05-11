O tym wyczynie Roberta Lewandowskiego piszą wszyscy. Tylko legendy mogą się tym pochwalić

Katalończycy zapewnili sobie tytuł – trzeci w ostatnich czterech sezonach – i nie mogą już zostać wyprzedzeni w tabeli La Liga przez Real Madryt. Dzięki temu Lewandowski ma kolejny powód do świętowania. Dla polskiego napastnika to trzecie mistrzostwo Hiszpanii, a łącznie trzynaste w topowych ligach Europy. Wcześniej aż dziesięć razy triumfował w Niemczech – osiem razy z Bayern Monachium i dwa razy z Borussia Dortmund.

A pamiętajmy, że "Lewy" do Niemiec odchodził jako świeżo upieczony mistrz Polski z Lechem Poznań. W sumie ma więc na koncie 14 tytułów mistrzowskich.

Tym samym Lewandowski dołączył do bardzo wąskiego grona piłkarzy z takim dorobkiem. Należy do niego m.in. Ryan Giggs, który 13 razy zdobywał mistrzostwo Anglii z Manchester United. W tym elitarnym gronie są też jego byli klubowi koledzy z Bayernu – Thomas Muller i Manuel Neuer.

Najbardziej utytułowani piłkarze w historii lig TOP 5:1. ROBERT LEWANDOWSKI - 131. Ryan Giggs - 131. Thomas Mueller - 131. Manuel Neuer - 131. Kingsley Coman - 13 (niektóre źródła podają 12)6. Leo Messi - 126. David Alaba - 126. Paco Gento - 12Tyle w temacie.— Wojtek Papuga (@WojtekPapuga) May 10, 2026

Polak wyprzedził pod tym względem takie gwiazdy jak: Lionel Messi, David Alaba, Kingsley Coman czy Francisco Gento. Oni mają na koncie "tylko" po 12 mistrzowskich tytułów w pięciu najmocniejszych ligach Starego Kontynentu.