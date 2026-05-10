FC Barcelona - Real Madryt. Robert Lewandowski na boisku! Relacja na żywo

FC Barcelona - Real Madryt 2:0 (2:0)

Bramki: Rashford (9'), Ferran (18')

Kartki: Olmo, Raphinha - Camavinga, Asencio, Bellingham, Alexander-Arnold

Barcelona: J. Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Pedri, Gavi (77', Bernal) - Rashford (64', Raphinha), Olmo (64', de Jong), Fermin Lopez (88', Balde) - Ferran Torres (77', Lewandowski)

Real: Courtois - Alexander-Arnold, Rudiger, Asencio, Fran Garcia - Bellingham, Tchouameni, Camavinga (70', Pitarch) - Brahim Diaz (79', Mastantuono), Gonzalo Garcia (79', Palacios), Vinicius Jr.

Na żywo FC Barcelona - Real Madryt 88' Ostatnia zmiana Barcy - Balde za Fermina. 86' Fatalnie złożył się do strzału Palacios. 85' Jeszcze kilka minut ma Lewandowski, by wreszcie trafić w El Clasico u siebie. 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 melduje się na murawie! 🫡 Czy trafi do siatki? 🤔



El Clásico trwa w Eleven Sports 1! #lazabawa 🇪🇸 84' Połasił się Lewandowski, ale nie pokonał Courtois! Mocny strzał z lewej nogi w środek bramki, piłka odbita na rzut rożny. 82' Raphinha zbyt słabo, by zaskoczyć Courtois! A ładnie wprowadził go Lewandowski, który oczekiwał piłki zwrotnej w polu karnym. 81' Nie wytrzymał Alexander-Arnold! Popchnął Raphinhę i zarobił żółtą kartkę, podobnie jak gwiazdor Barcelony, który miał "dogrywkę" z Viniciusem. 80' Pierwszy kontakt Lewandowskiego z piłką nietypowo na prawym skrzydle. 79' I zmiany w Realu - Mastantuono za Brahima i Cesar Palacios za Gonzalo Garcię. 77' A wcześniej zmiany - Lewandowski za Ferrana i Bernal za Gaviego. 76' Strata Barcelony na własnej połowie, ale tylko rzut rożny dla gości. 75' Robert Lewandowski gotowy do wejścia na boisko! 74' Najgroźniejszy jak na razie rzut rożny, ale piłka nad poprzeczką i kolejna szansa Realu z rogu boiska. 72' Jeszcze 20 minut i Barcelona rozpocznie świętowanie mistrzostwa! Czy Real stać na przełom? 70' Pierwsza zmiana w Realu - Pitarch za Camavingę. 68' Barcelona wysoko odebrała piłkę, ale Raphinha został wyblokowany w polu karnym. Tylko rzut rożny. 65' Kluczowa interwencja Garcii po błędzie Cubarsiego! Powstrzymał Viniciusa w polu karnym! 64' Pierwsze zmiany w Barcelonie - Raphinha za Rashforda i de Jong za Olmo. 63' GOOOooola nie ma! Bellingham po ponownej wrzutce trafił do siatki, ale z wyraźnego spalonego! 61' Groźne dośrodkowanie Viniego i niepewna interwencja Gerarda Martina. Rzut rożny dla Realu. 60' Raphinha już szykuje się do wejścia na boisko, Real w ataku. 58' Znakomicie obrońcy Barcelony powstrzymali napędzającego się Viniciusa! 56' Courtois znów ratuje Real! Tym razem wygrał starcie sam na sam z Ferranem! 55' Żółta kartka dla Bellinghama za... nieprzepisowe wbiegnięcie na boisko zza linii końcowej! Niebywałe! 54' VAR nie interweniuje! Gramy dalej. 54' Na powtórkach widać, że gwiazdor Realu oberwał łokciem w szczękę od Erica. Dość przypadkowo, ale boleśnie... Co na to VAR? 53' Niebezpieczna sytuacja z udziałem Bellinghama, który upadł w polu karnym Barcelony. 52' Po żółtej kartce dla Asencio i Olmo, który niepotrzebnie doskoczył do zawodników Realu. 51' Gorąco na murawie! Asencio sfaulował Ferrana wysoko przed polem karnym Barcelony i oddał strzał po gwizdku, po czym wybuchły przepychanki. 48' I ponownie Courtois, nie zmylił go rykoszet po strzale Fermina z pola karnego! 48' Rashford urwał się prawą stroną i dograł groźnie wzdłuż pola karnego, jednak Courtois zdołał uprzedzić Ferrana! 46' I od razu szybka akcja Barcelony, choć zakończona dośrodkowaniem w ręce Courtois. 46' Barcelona wznowiła mecz! Real też już na boisku. Za moment druga połowa! Powoli kończy się przerwa, piłkarze wracają już na murawę. W przerwie jeszcze raz przypomnijmy to cudeńko w wykonaniu Rashforda: 𝐌𝐀𝐑𝐂𝐔𝐒 𝐑𝐀𝐒𝐇𝐅𝐎𝐑𝐃!!!!!!!



FC Barcelona prowadzi! Co za otwarcie El Clasico! 🔥🔥🔥



FC Barcelona pewnie prowadzi 2:0, ale... jak mawia klasyk: "2:0 to najbardziej niebezpieczny wynik". 45+3' Koniec 1. połowy! 45+3' Ostatnia minuta! 45' 3 minuty doliczone do pierwszej połowy! 44' Fran Garcia słabiutko zachował się w polu karnym po dobrym wejściu Camavingi. 42' Trochę trwała pomoc dla Olmo. Tym razem Rashford dośrodkował z rzutu wolnego, ale idealnie pod piąstkowanie Courtois. 40' Pierwsza żółta kartka dla Camavingi za ewidentny stempel na rywalu. 40' Fatalnie zagrał Rashford z dobrej pozycji na boku pola karnego. 39' Pierwszy rzut rożny Barcelony i było groźnie! Olmo opanował piłkę, ale ta zeszła mu ze stopy przy strzale z powietrza. 38' Powinno być 3:0! Rashford przegrał pojedynek sam na sam z Courtois! 35' Real próbował dłużej utrzymać się przy piłce, ale skończyło się... wybiciem piłki na aut. 33' Szybki atak Realu zakończony technicznym strzałem Tchouameniego z dystansu, ale nie wyszło mu to na miarę Toniego Kroosa. 32' Za mocno zagrał Rashford do Cancelo, który znalazł się na prawym skrzydle. 30' Zabrakło dokładności Daniemu Olmo, ale sędziowie i tak wrócili do spalonego. 28' Brudniejszy fragment meczu, już 10 fauli z obu stron. 26' Z trybun już słychać słynne "Ole!", a tak Barcelona rozklepała obronę Realu na 2:0: 𝐑𝐄𝐊𝐈𝐍 𝐀𝐓𝐀𝐊𝐔𝐉𝐄! 🦈💥



Magiczny dotyk Daniego Olmo i Ferran Torres na 2:0! 🪄 🍪 Real Madryt rozmontowany 🫣 #lazabawa 🇪🇸 24' Kolejny rzut rożny zażegnany przez Barcelonę. 23' Co za interwencja Erica! W ostatniej chwili wybił piłkę spod nóg składającego się do strzału Viniciusa! 22' Ale zmarnował to Gonzalo Garcia! Po dalekim podaniu był sam na sam z Joanem Garcią, ale uderzył tylko w boczną siatkę! 21' Ledwo minął kwadrans, a Real już na łopatkach na Camp Nou! 18' Dani Olmo w polu karnym fenomenalnie odegrał piętą do Ferrana, a ten huknął z bliskiej odległości nie do obrony! 18' GOOOOOOOOOOOL! CO ZA AKCJA BARCELONY! 16' Rashford wchodził z piłką w pole karne, ale dał się ubiec Bellinghamowi. 14' A tak cudownie strzelił na 1:0 Marcus Rashford! 𝐂𝐎 𝐙𝐀 𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋! 🚀 𝐏𝐎𝐄𝐙𝐉𝐀! 😍



13' Tym razem Tchouameni doszedł do główki, ale uderzył wysoko nad bramką. 13' Trzeci z rzędu rzut rożny dla Realu. Na razie bez zagrożenia. 11' Real szybko zabrał się do roboty. Pierwszy rzut rożny w meczu po szybkiej akcji Brahima i Viniego. 9' GOOOOOOOOOOOOOL! MARCUS RASHFORD BEZPOŚREDNIO Z WOLNEGO! 8' Faulowany Ferran Torres na skraju pola karnego! Ale tylko rzut wolny z niebezpiecznej pozycji dla Barcelony... 7' Jak informują hiszpańskie media, Huijsen zmagał się w ostatnich dniach z grypą i rozgrzewka miała dać odpowiedź, czy będzie w stanie zagrać. Okazało się, że negatywną. 6' Przyspieszył Rashford i uciekł Rudigerowi, ale ofiarnie zatrzymał go interweniujący Asencio! 5' Kapitalna akcja lewą stroną, wypuszczony Fermin, ale jego dogranie wzdłuż pola karnego do Rashforda zdołał wybić w ostatniej chwili wracający sprintem Fran Garcia! 4' Brahim Diaz przedzierał się groźnie w pole karne, ale świetnie popracował w defensywie wracający Gavi. 2' I pierwsza dobra akcja Realu, konkretnie Viniciusa. Wbiegł w pole karne, ściął do środka i strzelił, ale za lekko. 2' Pierwsza z kontrowersji - sędzia ogłosił piątkę, a nie rzut rożny dla Barcelony, czym zaskoczył Ferrana Torresa. 1' Ruszyli! Przy piłce Real. Zmiana w ostatniej chwili w składzie Realu - w obronie gra Raul Asencio, a nie Dean Huijsen! El Clasico. FC Barcelona - Real: Tragedia przed meczem. Hansi Flick stracił ojca Najpierw minuta ciszy. Wzruszony Hansi Flick, który tuż przed El Clasico stracił ojca. Vinicius i Pedri kapitanami obu drużyn. Za chwilę pierwszy gwizdek sędziego! Piękna kartoniada przygotowana na trybunach Camp Nou! I wychodzą już na murawę w rytm hymnu Barcelony! Piłkarze już gromadzą się w tunelu. Na Camp Nou to pierwsze El Clasico od 3 lat! 20:49 10 minut do meczu! Przypomnijmy - Barcelonie wystarczy remis, aby zapewnić sobie mistrzostwo. Zaczęło się od przykrej wiadomości - Robert Lewandowski zaczyna tylko na ławce. Witamy w relacji na żywo z meczu FC Barcelona - Real Madryt w 35. kolejce La Liga! Początek spotkania o godzinie 21:00.

El Clasico może w tym sezonie ostatecznie rozstrzygnąć losy mistrzostwa Hiszpanii. Na 4 kolejki przed końcem sezonu FC Barcelona ma aż 11 punktów przewagi nad Realem Madryt i w bezpośrednim starciu z odwiecznym rywalem wystarczy jej remis. "Królewscy" potrzebują z kolei zwycięstwa, aby pozostać w grze o tytuł. Ich szanse i tak są iluzoryczne, bo w ostatnich trzech meczach La Liga potrzebowaliby kompletu punktów i wpadek Barcelony. Ale to historia na inną opowieść - dziś liczy się tylko to, co pokażą obie drużyny w El Clasico.

FC Barcelona - Real Madryt na żywo. Relacja z El Clasico 10.05.2026

FC Barcelona jest na fali 10 ligowych zwycięstw z rzędu i z pewnością zrobi wszystko, aby podtrzymać tę serię w starciu z odwiecznym rywalem. Nawet jeśli Lamine Yamal nie będzie w stanie pomóc drużynie do końca sezonu. Po stronie Realu jest zresztą równie poważne osłabienie - Kylian Mbappe zgłosił uraz podczas ostatniego treningu i pomimo nadziei, nie wróci do gry w El Clasico. Czy "Królewscy" poradzą sobie bez najlepszego strzelca? W ostatnich dniach z szatni Realu dochodziły porażające wieści o bójkach, spięciach i konfliktach, a kibice mają sporo pretensji właśnie do Francuza. Mecz z Barceloną wyjaśni, czy jego absencja może być wbrew pozorom nienajgorszą wiadomością. Początek spotkania FC Barcelona - Real Madryt już o 21:00!