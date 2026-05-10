Wstrząs przed El Clasico! Pilne wieści z obozu Realu Madryt. Mbappe skreślony

FC Barcelona podejmie dziś (10 maja) Real Madryt w meczu 35. kolejki La Liga.

W zespole "Królewskich" nie wystąpi ich największa gwiazda - Francuz Kylian Mbappe.

To kolejna wielka absencja w El Clasico, Barcelona straciła m.in. Lamine'a Yamala.

El Clasico: Real Madryt bez Kyliana Mbappe

Klub potwierdził, że Mbappe, autor imponujących 41 bramek i sześciu asyst w 41 meczach tego sezonu, nie zagra z powodu kontuzji uda. Urazu doznał 24 kwietnia w spotkaniu z Realem Betis, zakończonym remisem 1:1. Od tego czasu przechodził intensywną rehabilitację, choć wokół niej jest sporo wątpliwości ze względu na głośne wypady piłkarza z hiszpańską aktorką Ester Exposito. Wydawało się, że wróci na El Clasico, ale na ostatnim przedmeczowym treningu zgłosił kontuzję i opuścił drużynę. Jego absencja stanowi poważne osłabienie dla Realu, który musi zwyciężyć, aby powstrzymać Barcelonę z Robertem Lewandowskim przed przedwczesnym świętowaniem zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii, co może nastąpić już dzisiaj.

Sytuacja w tabeli przed 35. z 38 kolejek jest jednoznaczna: Katalończycy zgromadzili 88 punktów, podczas gdy wicelider z Madrytu ma ich 77. Nawet zwycięstwo "Królewskich" w El Clasico jedynie przedłuży ich matematyczne szanse. Barcelonie do ostatecznego zapewnienia sobie mistrzostwa wystarczyłyby zaledwie dwa punkty z trzech pozostałych spotkań – z Alaves, Betisem i Valencią. Warunkiem jest tu jednak założenie, że Real wygra wszystkie swoje mecze po El Clasico, czyli z Realem Oviedo, Sevillą i Athletikiem Bilbao. W praktyce oznacza to, że Real musi liczyć na potknięcia Barcelony i jednocześnie samemu grać bezbłędnie, począwszy od niedzielnego triumfu.

Po stronie Barcelony również znajdziemy kluczową absencję – Lamine Yamal koncentruje się na wyleczeniu kontuzji, aby być w pełni sił na mundial, który odbędzie się w USA, Kanadzie i Meksyku. Początek tego arcyważnego starcia Barcy z Realem zaplanowano na godzinę 21:00. Będzie to trzecie El Clasico w bieżącym sezonie. W pierwszym ligowym starciu górą był Real, wygrywając 2:1, natomiast w finale Superpucharu Hiszpanii Barcelona zwyciężyła 3:2.