Zbliża się prawdopodobnie ostatnie El Clasico Roberta Lewandowskiego.

Polak ma na koncie imponujące rekordy i gole w starciach z Realem.

Czy 10 maja "Lewy" pożegna się z Klasykiem kolejnym rekordem?

Robert Lewandowski wciąż nie przedłużył umowy z Barceloną

Kontrakt kapitana polskiej kadry z Barceloną obowiązuje do końca sezonu. Jednak wciąż nie wiadomo czy zostanie przedłużony. Niezależnie od tego, jaka przyszłość czeka Lewandowskiego, to może być dumny ze swoich dokonań w katalońskim klubie. Zapisał bowiem piękny rozdział w w starciach z Realem.

Rekordowy dublet w 141 sekund przeciwko Realowi

Lewandowski od momentu przejścia do Barcelony zaliczył pięć ligowych meczów El Clasico, w których strzelił dwa gole i miał asystę. Jeden z tych występów przeszedł do historii. W październiku 2024 roku na Santiago Bernabeu ustrzelił dublet. Potrzebował na to 141 sekund. W ten sposób zapisał się w historii tych konfrontacji. Był to bowiem najszybszy taki wyczyn w El Clasico od blisko 60 lat. Barcelona rozbiła wtedy Real na jego boisku, wygrywając aż 4:0.

Cztery gole Lewandowskiego w Superpuharze Hiszpanii

Za to jesienią 2026 roku Barca musiała radzić sobie bez polskiego napastnika, bo ten pauzował z powodu urazu. W sumie przez problemy zdrowotne zabrakło go w czterech prestiżowych spotkaniach. Najlepiej Lewandowskiemu wiodło się El Clasico rozegranych w ramach Superpucharu Hiszpanii. Na początku tego roku trafił w tej rywalizacji i pomógł Barcelonie w pokonaniu Królewskich. W ten sposób zdobył bramkę w czwartym z rzędu finale Superpucharu. Bilans kapitana polskiej kadry w tych rozgrywkach to cztery gole, dwie asysty i wzbogacił się także o trzy trofea.

We wspomnianym spotkaniu Lewy został najstarszym strzelcem gola dla Katalończyków w historii El Clasico. Miał w dniu zawodów 37 lat i 143 dni. Rekord w tej rywalizacji dzierży legendarny as Realu - Alfredo di Stefano. Gdy trafiał w 1963 roku był starszy o 21 dni. Łączny dorobek Lewandowskiego w El Clasico to dziesięć występów, sześć goli i trzy asysty. Czy 10 maja poprawi strzelecki dorobek?

