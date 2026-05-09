W Realu zadyma, a Szczęsny kiedyś chciał zbić Lewandowskiego. Wszystko nagrane i ukartowane

Po czwartkowej sesji treningowej jest głośniej o Realu Madryt jeszcze bardziej niż zwykle. W szranki mieli stanąć i nawet pobić się kapitan Federico Valverde oraz Aurelien Tchouameni. Pierwszy z nich doznał nawet kontuzji głowy, o czym klub poinformował klub w komunikacie.

Prawie rok temu w Barcelonie doszło do starcia Robert Lewandowski vs. Wojciech Szczęsny. Obaj jednak nieźle wszystkich wkręcili. Do sytuacji doszło podczas zajęć przed meczem z Athletic Bilbao. Szczęsny podszedł do Lewandowskiego z zaciśniętą pięścią, zamarkował uderzenie, a napastnik padł na boisko niczym rażony piorunem. Po chwili obaj wybuchli śmiechem.

Zdarzenie obserwował z bliska członek sztabu szkoleniowego Barcelony, a w sieci szybko pojawiły się komentarze. „Szczęsny i Lewandowski boksują razem przed rozpoczęciem treningu” – napisano na profilu Barca News w serwisie X. Cała sytuacja momentalnie stała się viralem.

Luźna atmosfera w drużynie nie była zaskoczeniem. Barcelona miała wtedy zapewnione już mistrzostwo Hiszpanii (dokładnie na dwie kolejki przed końcem sezonu), więc spotkanie z Athletikiem nie miało większej stawki.

Tymczasem niedzielne El Clasico może przypieczętować kolejny tytuł dla Barcy. Na cztery kolejki przed końcem "Królewscy" mają 11 punktów straty do ekipy FCB. Pierwszy gwizdek niedzielnego El Clasico o godz. 21.00.

