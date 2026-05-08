Historyczna chwila dla Polaków w europejskich pucharach! Został tylko jeden krok

Aston Villa lepsza od Nottingham Forest. Matty Cash ma szansę wznieść europejski puchar

Aston Villa pierwszy półfinałowy mecz z Nottingham Forest niespodziewanie przegrała 0:1. Gracze z Birmingham byli faworytami, bo w tabeli Premier League plasują się na 5. pozycji, a ich rywale dopiero na 16. W rewanżu to było widać. Piłkarze Aston Villi z Matty'm Cashem w składzie (Polak zagrał pełne 90 minut) rozbili Nottinngham aż 4:0. Gole strzelali: Ollie Watkins, Emiliano Buendía (z rzutu karnego) i John McGinn (dwa). W wielkim finale Ligi Europy rywalem "The Villans" będzie niemiecki SC Freiburg, który w dwumeczu lepszy okazał się od portugalskiej Bragi. Co prawda w pierwszym spotkaniu lepsi okazali się gracze z Półwyspu Iberyjskiego, wygrywając 2:1, ale w rewnażu górą byli piłkarze z Freiburga, którzy dzięki wygranej 3:1 z nawiązką odrobili straty i awansowali do finału, który odbędzie się 20 maja w Stambule. Faworytem w starciu finałowym będzie jednak Aston Villa. My liczny na to, że kolejny Polak wzniesie do góry europejski puchar. To na pewno byłaby historyczna chwila dla polskiej piłki.

W czwartek, 7 maja, odbyły się także rewanże półfinałów Ligi Konferencji. Crystal Palace pokonało Szachtar Donieck 2:1 (5:2 w dwumeczu), a Rayo Vallecano - RC Strasbourg 1:0 (2:0) w dwumeczu). Co ciekawe, na koniec sezonu może się okazać, że wszystkie trzy europejskie puchary wygrają drużyny z Anglii. Aston Villa z Matty'm Cashem w składzie bowiem ma szansę na zwycięstwo w Lidze Europy, Crystal Palace - w Lidze Konferencji, a Arsenal Londyn - w Lidze Mistrzów. Przypomnijmy, że "Kanonierzy" w półfinale LM wyeliminowali Atletico Madryt, a w finale zmierzą się z PSG.

