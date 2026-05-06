Bayern Monachium gra z PSG rewanż w półfinale Ligi Mistrzów.

Pierwszy mecz był kapitalnym widowiskiem i zakończył się zwycięstwem Paryżan 5:4.

Sprawdź, gdzie oglądać mecz Bayern - PSG NA ŻYWO i emocjonuj się tym starciem.

Bayern Monachium - PSG SKŁADY

Rewanżowy mecz Bayern Monachium - PSG wywołuje ogromne emocje, bo te dwie grające widowiskowy i ofensywny futbol drużyny tydzień temu stworzyły zapierający dech w piersiach piłkarski spektakl. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58. minucie już 5:2, ale Bayern nie zamierzał się poddawać. Gole Dayota Upamecano w 65. i Luisa Diaza w 68. minucie sprawiły, że PSG wygrał tylko 5:4, więc rewanż w Monachium zapowiada się pasjonująco. Poniżej składy:

Bayern: Neuer - Stanisić, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlović - Olise, Musiala, Diaz - Kane.

PSG: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruiz - Doue, Dembele, Kwaracchelia.

Bayern - PSG. Przedwczesny finał Ligi Mistrzów?

Półfinał Ligi Mistrzów Bayern - PSG jeszcze przed pierwszym meczem okrzyknięty został przedwczesnym finałem. Z kim o prestiżowe trofeum zagra Arsenal Londyn, który we wtorek zapewnił sobie awans, pokonując 1:0 Atletico Madryt? - Wygra ten, kto wykorzysta swoje szanse. W pierwszym meczu było sporo kluczowych momentów i prawdopodobnie w rewanżu będzie tak samo. My gramy u siebie, z kibicami za plecami, więc mamy nadzieję, że to pomoże nam przechylić szalę na naszą korzyść - powiedział Harry Kane, napastnik Bayernu.

PSG może zostać dopiero drugim zespołem w sięgającej sezonu 1992/93 historii Ligi Mistrzów, który obroni trofeum. Dotychczas udało się to jedynie Realowi Madryt (w 2017 i 2018 roku). - Podziwiamy Bayer, ale naszym celem jest zagrać jeszcze lepiej niż oni. W rewanżu znów spróbujemy pokonać zespół, który gra na sensacyjnym poziomie - stwierdził Luis Enrique, trener PSG.

Bayern - PSG Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Bayern Monachium - PSG w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 6 maja 2026. Początek meczu Bayern - PSG o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Bayern - PSG na antenie Canal+ Extra 1 oraz online na Canal+ ONLINE. TUTAJ RELACJA NA ŻYWO.

