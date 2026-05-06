Czy mecz Bayern - PSG będzie dzisiaj w TVP? W środę drugi półfinał Ligi Mistrzów!

Bayern Monachium podejmuje PSG w rewanżowym meczu w 1/2 finału Ligi Mistrzów.

Tydzień temu w Paryżu obrońcy tytułu wygrali 5:4, więc rewanż zapowiada się pasjonująco.

Sprawdź, czy mecz Bayern - PSG pokaże TVP.

Mecz Bayern Monachium - PSG już w środę o godzinie 21. W ubiegłym tygodniu doszło do niesamowitego spotkania w Paryżu. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58. minucie już 5:2, ale Bayern nie zamierzał się poddawać. Gole Dayota Upamecano w 65. i Luisa Diaza w 68. minucie sprawiły, że PSG wygrał tylko 5:4, więc rewanż w Monachium zapowiada się pasjonująco.

- Normalnie pięć bramek straconych na wyjeździe w półfinale Ligi Mistrzów oznacza odpadnięcie. Ale patrząc na okazje, które stworzyliśmy, mogliśmy strzelić więcej goli niż cztery. I to musi nam dać wiarę w rewanżu - przyznał trener Bayernu Vincent Kompany, który nie mógł prowadzić drużyny z ławki z powodu zawieszenia za kartki i zastępował go Anglik Aaron Danks.

Trener PSG Luis Enrique przyznał po zwycięstwie, że mecz był niesamowity. - Nigdy wcześniej nie widziałem spotkania rozgrywanego w takim rytmie - stwierdził.

Zachwytów nie ukrywali również dziennikarze z całego świata. Szczególnie, co zrozumiałe, ci z Francji. „Futbol totalny” – to tytuł z dziennika sportowego „L'Equipe”. "Mecz po prostu wspaniały" – pisał „Le Parisien”. „Przedwczesny finał, który spełnił wszystkie swoje obietnice” – cieszył się „Le Monde”.

Po drugiej stronie Renu też nie brakowało pochwał. Niemiecki dziennik „Bild” określił mecz „największym widowiskiem w historii Ligi Mistrzów”, a magazyn sportowy „Kicker” wspominał „zapierającą dech w piersiach wymianę ciosów”.

Jak będzie w rewanżu? Niemiecki klub przegrał tylko jeden z ostatnich 29 meczów Ligi Mistrzów na swoim obiekcie (23 wygrane, 5 remisów) i wygrał wszystkie sześć u siebie w tym sezonie. O poziomie, jakiego mogą spodziewać się kibice w środowy wieczór w Monachium świadczy fakt, że PSG i Bayern są najskuteczniejszymi zespołami tej edycji Ligi Mistrzów. Zdobyły już - odpowiednio - 43 i 42 bramki.

Czy mecz Bayern - PSG w Lidze Mistrzów pokaże TVP?

Mecz Bayern Monachium - PSG w półfinale Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć na antenie Canal+ Extra 1. TVP nie pokaże tego spotkania. Telewizja Polska pokazała na żywo wtorkowy półfinał LM, w którym Arsenal Londyn pokonał Atletico Madryt 1:0, awansując do finału.

