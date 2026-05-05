Jaki półfinał Ligi Mistrzów w TVP? Czy pokaże mecz dzisiaj? Wtorek 5 maja 2026

Michał Chojecki
PAP
2026-05-05 8:42

Przed nami rewanże w 1/2 finału Ligi Mistrzów i oba zapowiadają się pasjonująco! Piłkarze Arsenalu Londyn podejmą we wtorek Atletico Madryt w rewanżowym (pierwszy mecz 1:1). Dzień później dojdzie do piłkarskiej uczty w Monachium, gdzie Bayern spróbuje odrobić jednobramkową stratę (4:5) ze wspaniałego meczu z PSG. Sprawdź, jaki półfinał Ligi Mistrzów pokaże TVP.

Autor: Christophe Ena/ Associated Press
  • Rewanżowe półfinały Ligi Mistrzów zapowiadają się pasjonująco, a TVP pokaże jeden z nich.
  • Arsenal Londyn zmierzy się z Atletico Madryt, zaś Bayern Monachium podejmie PSG w walce o finał.
  • Sprawdź, który hitowy mecz Ligi Mistrzów będzie dostępny za darmo w Telewizji Polskiej!

Dla kibiców Arsenalu końcówka sezonu 2025/26 jest bardzo emocjonująca, a może okazać się niezapomniana. W angielskiej Premier League „Kanonierzy” prowadzą w tabeli z przewagą pięciu punktów nad Manchesterem City, który rozegrał jeden mecz mniej. Natomiast w Champions League londyńska drużyna pozostaje jedyną niepokonaną w tej edycji - 10 zwycięstw, 3 remisy. To jej najdłuższa seria bez porażki w historii Pucharu Europy/Ligi Mistrzów, wyrównała swój rekord ustanowiony w okresie od 9 marca 2005 do 25 kwietnia 2006 roku.

Awans do finału jest blisko, ale po drugiej stronie stanie o godz. 21 Atletico Madryt, które w poprzedniej rundzie potrafiło pokonać na wyjeździe Barcelonę 2:0. W hiszpańskiej ekstraklasie podopieczni Diego Simeone już dawno się nie liczą w walce o tytuł, a w kwietniu przegrali w rzutach karnych finał Pucharu Króla z Realem Sociedad San Sebastian, więc skupiają się już tylko na LM.

Dużo większe emocje towarzyszą rywalizacji Bayernu Monachium z PSG. W ubiegłym tygodniu doszło do niesamowitego spotkania w Paryżu. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58. minucie już 5:2, ale Bayern nie zamierzał się poddawać. Gole Dayota Upamecano w 65. i Luisa Diaza w 68. minucie sprawiły, że Paris Saint-Germain wygrał tylko 5:4, więc rewanż w Monachium zapowiada się pasjonująco. Niemiecki zespół przegrał tylko jeden z ostatnich 29 meczów Ligi Mistrzów na swoim obiekcie (23 wygrane, 5 remisów) i wygrał wszystkie sześć u siebie w tym sezonie.

Arsenal - Atletico w TVP! Bayern - PSG tylko w Canal+ Extra

Mecz Arsenal Londyn - Atletico Madryt zostanie rozegrany we wtorek 5 maja o godzinie 21 i pokaże go TVP 1 oraz TVP Sport. Środowy mecz Bayern Monachium - PSG (godz. 21) tylko w Canal+ Extra 1.

