Bayern - PSG. Paryżanie znów w finale! Gol na otarcie łez w doliczonym czasie gry

Piotr Lekszycki
2026-05-06 23:07

Znamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów 2025/26. Pierwszym jest Arsenal Londyn, który pokonał w dwumeczu Atletico Madryt 2:1. W środę, 6 maja, z kolei odbyło się spotkanie Bayern - PSG. W pierwszym meczu - po kosmicznym widowisku - wygrali Paryżanie 5:4. W rewanżu był remis 1:1, co zapewniło PSG awans do finału. Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Bayern - PSG.

Autor: Christophe Ena/ Associated Press

Bayern - PSG 1:1

Bramki: Kane 90'+4 - Dembele 3'

Składy:

Bayern: Neuer - Laimer, Tah (68' Kim), Upamecano (85' Karl), Stanisić (68' Davies) - Pavlović, Kimmich - Luis Diaz, Musiala (79' Jackson), Olise - Kane

PSG: Safonow - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85' Mayulu) - Neves, Vitinha, Ruiz (76' Lucas Beraldo) - Doue (76' Lucas Hernandez), Dembele (65' Barcola), Kwaracchelia.Zeszły wtorek, 28 kwietnia, przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern obfitował w ogromne emocje. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4. Dwie bramki dla Paryżan strzelili Ousmane Dembele i Chwicza Kwaracchelia, a jedną dołożył Joao Neves. Z kolei dla Bayernu gole zdobywali: Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz. Pod koniec meczu PSG mogli zdobyć szóstą bramkę, ale Senny Mayulu trafił piłką w słupek. Rewanżowe starcie zapowiadało się pasjonująco. Ostatecznie stracie zakończyło się remisem 1:1. Najpierw - już w 3. minucie - gola zdobył Dembele. Bayern wyrównał już w doliczonym czasie gry. Piłkę do siatki skierował Harry Kane. To jednak nie wystarczyło Bawarczykom do awansu. 

W drugiej półfinałowej parze Ligi Mistrzów - Arsenal Londyn - Atletico Madryt - w dwumeczu lepsi okazali się piłkarze z Anglii. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a w drugim Arsenal pokonał Atletico 1:0. Jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka.

Na żywo

Bayern - PSG

Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra

1'

Rozpoczeli

2'

Olise pada przy linii bocznej, ale sędzia nie odgwizduje faulu

3'

Goooool! Ousmane Dembele strzela po podaniu Chwiczy Kwaracchelii

7'

Aktualny wynik dwumeczu  Bayern - PSG 4:6

8'

Mendes fauluje Olise i rzut wolny dla Bawarczyków

9'

Olise z centrostrzałem, ale nad bramką

11'

Szansa dla Bayernu, ale Harry Kane nie doszedł do piłki

12'

Zablokowany strzał Kane'a

12'

Faulowany Chwicza Kwaracchelia

13'

Olise z groźną akcją, ale został powstrzymany

15'

Kapitalna szansa dla Bayernu, ale w ostatniej chwili zatrzymany został Musiala

16'

Piękny rajd Kwaracchelii, ale jest tylko rzut rożny

20'

Spokojniejszy fragment meczu

21'

Kimmich zablokowany przez Pacho w pobliżu pola karnego PSG

21'

Chwicza Kwaracchelia uderza, ale piłka odbija się od rywala i bez problemu łapie ją Neuer

22'

Świetna akcja Luisa Diaza, ale strzał niecelny

23'

Harry Kane na spalonym

27'

Dobra akcja Olise, ale strzał z lewej nogi minimalnie niecelny

29'

Kontrowersyjna sytuacja. Piłka trafia w rękę Mendesa, piłka dla... PSG

31'

Piłkarze Bayernu domagają się karnego! Joao Neves trafiony w ręku w polu karnym

32'

Nie ma karnego. Piłka została nabita przez kolegę z drużyny. Emocje buzują!

33'

Dośrodkowanie Vithinhi, strzał Joao Nevesa i piękna obrona Neuera

34'

Celu przedmioty z trybun, Manuel Neuer uspokaja kibiców

36'

Olisie próbował przelobować Safonova, ale nieskutecznie

37'

Groźna akcja Kwaraccheli, ale został zablokowany przez Taha

39'

Faulowany Joao Neves

41'

Luis Diaz pogubił się w polu karnym rywali

42'

Dośrodkowanie Musiali przechwytuje Safonov

44'

Piękne zagranie Olise piętą do Musiali. Strzał tego drugiego broni Safonov. Po chwili Musiala znów uderza, ale niecelnie

45'

Kolejne niecelne uderzenie Musiali

45'+2

Żólta kartka dla Kwaracchelii

45+3

Tah strzela głową, ale obok bramki

45'+3

Koniec pierwszej połowy. PSG prowadzi w Monachium 1:0

46'

Rozpoczęła się druga połowa

47'

Pacho zahaczony przez Kane'a leży na boisku. Interwencja medyków

51'

Pacho znów leży na murawie, ale wstaje szybko

52'

Faulowany Jamal Musiala

52'

Zablokowany strzał Kane'a

55'

Pavlović uderza z około 16 metrów, ale bardzo niecelnie

56'

Doue uderza, Neuer broni bez problemu

57'

Tym razem Kvaratskhelia próbował zaskoczyć Neuera, ale ten nogą obronił jego strzał

59'

Luis Diaz szarpał lewą stroną, ale jego podanie zostało zatrzymane

62'

Stanisić uderza, ale zdecydowanie za lekko i Safanov bez problemu broni

64'

Doue zatrzymany tuż przed polem karnym Bayernu

64'

Piękna akcja Doue i świetna obrona Neuera

65'

Zmiany: Dembele schodzi, Barcola wchodzi

66'

Mendes zatrzymany przez Upamecano

68'

Zmiany w Bayernie: Stanisić i Tah schodzą,  Davies i Kim wchodzą

69'

Świetna obrona Safonova

70'

Uderzenie Olise broni Safonov

72'

Doue ponownie strzela, ale w boczną siatkę

74'

Olise dogrywa, ale Pacho wybija piłkę na róg

76'

Kolejne uderzenie Doue, ale niecelne

76'

Zmiany w PSG: Doue Fabian Ruiz schodzą, Lucas Beraldo i Lucas Hernandez wchodzą

78'

Żółta kartka dla Luisa Diaza, który wcześniej wleciał w Beraldo

79'

Zmiana w Bayernie: Musiala schodzi, Jackson wchodzi

79'

Świetna akcja Kvaratskhelii, ale zabrakło wykończenia

81'

Davies podcięty przez Barcolę i rzut wolny dla Bayernu

83'

Centra Kimmicha, ale Safonov wybija piłkę

83'

Mendes strzela niecelnie po błędzie Upamecano

85'

Karl za Upamecano - zmiana w Bayernie

85'

Mayulu za Nuno Mendesa - zmiana w PSG

86'

Żółta kartka za faul Marquinhosa na Luisie Diazie

88'

Akcja Bayernu - uderzał Karl, a potem Laimer, w odpowiedzi Barcola strzelał, ale obronił Neuer

90'

Sędzia dolicza pięć minut

90'+1

Akcja Luisa Diaza, ale piłka wpada w ręce Safonova

93'

Świetnie bronią się gracze PSG

90'+4

Goool! Harry Kane strzela pod poprzeczkę

