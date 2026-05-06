Bayern - PSG. Paryżanie znów w finale! Gol na otarcie łez w doliczonym czasie gry

Bayern - PSG 1:1
Bramki: Kane 90'+4 - Dembele 3'
Składy:
Bayern: Neuer - Laimer, Tah (68' Kim), Upamecano (85' Karl), Stanisić (68' Davies) - Pavlović, Kimmich - Luis Diaz, Musiala (79' Jackson), Olise - Kane
PSG: Safonow - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85' Mayulu) - Neves, Vitinha, Ruiz (76' Lucas Beraldo) - Doue (76' Lucas Hernandez), Dembele (65' Barcola), Kwaracchelia.Zeszły wtorek, 28 kwietnia, przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern obfitował w ogromne emocje. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4. Dwie bramki dla Paryżan strzelili Ousmane Dembele i Chwicza Kwaracchelia, a jedną dołożył Joao Neves. Z kolei dla Bayernu gole zdobywali: Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz. Pod koniec meczu PSG mogli zdobyć szóstą bramkę, ale Senny Mayulu trafił piłką w słupek. Rewanżowe starcie zapowiadało się pasjonująco. Ostatecznie stracie zakończyło się remisem 1:1. Najpierw - już w 3. minucie - gola zdobył Dembele. Bayern wyrównał już w doliczonym czasie gry. Piłkę do siatki skierował Harry Kane. To jednak nie wystarczyło Bawarczykom do awansu.
W drugiej półfinałowej parze Ligi Mistrzów - Arsenal Londyn - Atletico Madryt - w dwumeczu lepsi okazali się piłkarze z Anglii. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a w drugim Arsenal pokonał Atletico 1:0. Jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka.
Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra
1'
Rozpoczeli
2'
Olise pada przy linii bocznej, ale sędzia nie odgwizduje faulu
3'
Goooool! Ousmane Dembele strzela po podaniu Chwiczy Kwaracchelii
7'
Aktualny wynik dwumeczu Bayern - PSG 4:6
8'
Mendes fauluje Olise i rzut wolny dla Bawarczyków
9'
Olise z centrostrzałem, ale nad bramką
11'
Szansa dla Bayernu, ale Harry Kane nie doszedł do piłki
12'
Zablokowany strzał Kane'a
12'
Faulowany Chwicza Kwaracchelia
13'
Olise z groźną akcją, ale został powstrzymany
15'
Kapitalna szansa dla Bayernu, ale w ostatniej chwili zatrzymany został Musiala
16'
Piękny rajd Kwaracchelii, ale jest tylko rzut rożny
20'
Spokojniejszy fragment meczu
21'
Kimmich zablokowany przez Pacho w pobliżu pola karnego PSG
21'
Chwicza Kwaracchelia uderza, ale piłka odbija się od rywala i bez problemu łapie ją Neuer
22'
Świetna akcja Luisa Diaza, ale strzał niecelny
23'
Harry Kane na spalonym
27'
Dobra akcja Olise, ale strzał z lewej nogi minimalnie niecelny
29'
Kontrowersyjna sytuacja. Piłka trafia w rękę Mendesa, piłka dla... PSG
31'
Piłkarze Bayernu domagają się karnego! Joao Neves trafiony w ręku w polu karnym
32'
Nie ma karnego. Piłka została nabita przez kolegę z drużyny. Emocje buzują!
33'
Dośrodkowanie Vithinhi, strzał Joao Nevesa i piękna obrona Neuera
34'
Celu przedmioty z trybun, Manuel Neuer uspokaja kibiców
36'
Olisie próbował przelobować Safonova, ale nieskutecznie
37'
Groźna akcja Kwaraccheli, ale został zablokowany przez Taha
39'
Faulowany Joao Neves
41'
Luis Diaz pogubił się w polu karnym rywali
42'
Dośrodkowanie Musiali przechwytuje Safonov
44'
Piękne zagranie Olise piętą do Musiali. Strzał tego drugiego broni Safonov. Po chwili Musiala znów uderza, ale niecelnie
45'
Kolejne niecelne uderzenie Musiali
45'+2
Żólta kartka dla Kwaracchelii
45+3
Tah strzela głową, ale obok bramki
45'+3
Koniec pierwszej połowy. PSG prowadzi w Monachium 1:0
46'
Rozpoczęła się druga połowa
47'
Pacho zahaczony przez Kane'a leży na boisku. Interwencja medyków
51'
Pacho znów leży na murawie, ale wstaje szybko
52'
Faulowany Jamal Musiala
52'
Zablokowany strzał Kane'a
55'
Pavlović uderza z około 16 metrów, ale bardzo niecelnie
56'
Doue uderza, Neuer broni bez problemu
57'
Tym razem Kvaratskhelia próbował zaskoczyć Neuera, ale ten nogą obronił jego strzał
59'
Luis Diaz szarpał lewą stroną, ale jego podanie zostało zatrzymane
62'
Stanisić uderza, ale zdecydowanie za lekko i Safanov bez problemu broni
64'
Doue zatrzymany tuż przed polem karnym Bayernu
64'
Piękna akcja Doue i świetna obrona Neuera
65'
Zmiany: Dembele schodzi, Barcola wchodzi
66'
Mendes zatrzymany przez Upamecano
68'
Zmiany w Bayernie: Stanisić i Tah schodzą, Davies i Kim wchodzą
69'
Świetna obrona Safonova
70'
Uderzenie Olise broni Safonov
72'
Doue ponownie strzela, ale w boczną siatkę
74'
Olise dogrywa, ale Pacho wybija piłkę na róg
76'
Kolejne uderzenie Doue, ale niecelne
76'
Zmiany w PSG: Doue Fabian Ruiz schodzą, Lucas Beraldo i Lucas Hernandez wchodzą
78'
Żółta kartka dla Luisa Diaza, który wcześniej wleciał w Beraldo
79'
Zmiana w Bayernie: Musiala schodzi, Jackson wchodzi
79'
Świetna akcja Kvaratskhelii, ale zabrakło wykończenia
81'
Davies podcięty przez Barcolę i rzut wolny dla Bayernu
83'
Centra Kimmicha, ale Safonov wybija piłkę
83'
Mendes strzela niecelnie po błędzie Upamecano
85'
Karl za Upamecano - zmiana w Bayernie
85'
Mayulu za Nuno Mendesa - zmiana w PSG
86'
Żółta kartka za faul Marquinhosa na Luisie Diazie
88'
Akcja Bayernu - uderzał Karl, a potem Laimer, w odpowiedzi Barcola strzelał, ale obronił Neuer
90'
Sędzia dolicza pięć minut
90'+1
Akcja Luisa Diaza, ale piłka wpada w ręce Safonova
93'
Świetnie bronią się gracze PSG
90'+4
Goool! Harry Kane strzela pod poprzeczkę