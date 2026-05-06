Bayern - PSG. Paryżanie znów w finale! Gol na otarcie łez w doliczonym czasie gry

Bayern - PSG 1:1

Bramki: Kane 90'+4 - Dembele 3'

Składy:

Bayern: Neuer - Laimer, Tah (68' Kim), Upamecano (85' Karl), Stanisić (68' Davies) - Pavlović, Kimmich - Luis Diaz, Musiala (79' Jackson), Olise - Kane

PSG: Safonow - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes (85' Mayulu) - Neves, Vitinha, Ruiz (76' Lucas Beraldo) - Doue (76' Lucas Hernandez), Dembele (65' Barcola), Kwaracchelia.Zeszły wtorek, 28 kwietnia, przeszedł do historii Ligi Mistrzów. Mecz PSG - Bayern obfitował w ogromne emocje. Spotkanie zakończyło się wynikiem 5:4. Dwie bramki dla Paryżan strzelili Ousmane Dembele i Chwicza Kwaracchelia, a jedną dołożył Joao Neves. Z kolei dla Bayernu gole zdobywali: Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Diaz. Pod koniec meczu PSG mogli zdobyć szóstą bramkę, ale Senny Mayulu trafił piłką w słupek. Rewanżowe starcie zapowiadało się pasjonująco. Ostatecznie stracie zakończyło się remisem 1:1. Najpierw - już w 3. minucie - gola zdobył Dembele. Bayern wyrównał już w doliczonym czasie gry. Piłkę do siatki skierował Harry Kane. To jednak nie wystarczyło Bawarczykom do awansu.

W drugiej półfinałowej parze Ligi Mistrzów - Arsenal Londyn - Atletico Madryt - w dwumeczu lepsi okazali się piłkarze z Anglii. W pierwszym meczu padł remis 1:1, a w drugim Arsenal pokonał Atletico 1:0. Jedyną bramkę zdobył Bukayo Saka.

Na żywo Bayern - PSG Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra 1' Rozpoczeli 2' Olise pada przy linii bocznej, ale sędzia nie odgwizduje faulu 3' Goooool! Ousmane Dembele strzela po podaniu Chwiczy Kwaracchelii

7' Aktualny wynik dwumeczu Bayern - PSG 4:6 8' Mendes fauluje Olise i rzut wolny dla Bawarczyków 9' Olise z centrostrzałem, ale nad bramką 11' Szansa dla Bayernu, ale Harry Kane nie doszedł do piłki 12' Zablokowany strzał Kane'a 12' Faulowany Chwicza Kwaracchelia 13' Olise z groźną akcją, ale został powstrzymany 15' Kapitalna szansa dla Bayernu, ale w ostatniej chwili zatrzymany został Musiala 16' Piękny rajd Kwaracchelii, ale jest tylko rzut rożny 20' Spokojniejszy fragment meczu 𝐙𝐀𝐂𝐙𝐄̨Ł𝐎 𝐒𝐈𝐄̨! 𝐃𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐄 𝐍𝐀 𝟏:𝟎!



21' Kimmich zablokowany przez Pacho w pobliżu pola karnego PSG 21' Chwicza Kwaracchelia uderza, ale piłka odbija się od rywala i bez problemu łapie ją Neuer 22' Świetna akcja Luisa Diaza, ale strzał niecelny 23' Harry Kane na spalonym 27' Dobra akcja Olise, ale strzał z lewej nogi minimalnie niecelny 29' Kontrowersyjna sytuacja. Piłka trafia w rękę Mendesa, piłka dla... PSG 31' Piłkarze Bayernu domagają się karnego! Joao Neves trafiony w ręku w polu karnym 32' Nie ma karnego. Piłka została nabita przez kolegę z drużyny. Emocje buzują! 33' Dośrodkowanie Vithinhi, strzał Joao Nevesa i piękna obrona Neuera 34' Celu przedmioty z trybun, Manuel Neuer uspokaja kibiców 36' Olisie próbował przelobować Safonova, ale nieskutecznie 37' Groźna akcja Kwaraccheli, ale został zablokowany przez Taha 39' Faulowany Joao Neves 41' Luis Diaz pogubił się w polu karnym rywali 42' Dośrodkowanie Musiali przechwytuje Safonov Kontrowersje w Monachium! 😱



📺 Oglądaj w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/RRsglUVUq7 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 6, 2026 44' Piękne zagranie Olise piętą do Musiali. Strzał tego drugiego broni Safonov. Po chwili Musiala znów uderza, ale niecelnie 45' Kolejne niecelne uderzenie Musiali 45'+2 Żólta kartka dla Kwaracchelii 45+3 Tah strzela głową, ale obok bramki 45'+3 Koniec pierwszej połowy. PSG prowadzi w Monachium 1:0 46' Rozpoczęła się druga połowa 47' Pacho zahaczony przez Kane'a leży na boisku. Interwencja medyków 51' Pacho znów leży na murawie, ale wstaje szybko 52' Faulowany Jamal Musiala 52' Zablokowany strzał Kane'a 55' Pavlović uderza z około 16 metrów, ale bardzo niecelnie 56' Doue uderza, Neuer broni bez problemu 57' Tym razem Kvaratskhelia próbował zaskoczyć Neuera, ale ten nogą obronił jego strzał 59' Luis Diaz szarpał lewą stroną, ale jego podanie zostało zatrzymane 62' Stanisić uderza, ale zdecydowanie za lekko i Safanov bez problemu broni 64' Doue zatrzymany tuż przed polem karnym Bayernu 64' Piękna akcja Doue i świetna obrona Neuera 65' Zmiany: Dembele schodzi, Barcola wchodzi 66' Mendes zatrzymany przez Upamecano 68' Zmiany w Bayernie: Stanisić i Tah schodzą, Davies i Kim wchodzą 69' Świetna obrona Safonova 70' Uderzenie Olise broni Safonov 72' Doue ponownie strzela, ale w boczną siatkę 74' Olise dogrywa, ale Pacho wybija piłkę na róg 76' Kolejne uderzenie Doue, ale niecelne 76' Zmiany w PSG: Doue Fabian Ruiz schodzą, Lucas Beraldo i Lucas Hernandez wchodzą 78' Żółta kartka dla Luisa Diaza, który wcześniej wleciał w Beraldo 79' Zmiana w Bayernie: Musiala schodzi, Jackson wchodzi 79' Świetna akcja Kvaratskhelii, ale zabrakło wykończenia 81' Davies podcięty przez Barcolą i rzut wolny dla Bayernu 83' Centra Kimmicha, ale Safonov wybija piłkę 83' Mendes strzela niecelnie po błędzie Upamecano 85' Karl za Upamecano - zmiana w Bayernie 85' Mayulu za Nuno Mendesa - zmiana w PSG 86' Żółta kartka za faul Marquinhosa na Luisie Diazie 88' Akcja Bayernu - uderzał Karl, a potem Laimer, w odpowiedzi Barcola strzelał, ale obronił Neuer 90' Sędzia dolicza pięć minut 90'+1 Akcja Luisa Diaza, ale piłka wpada w ręce Safonova 93' Świetnie bronią się gracze PSG 90'+4 Goool! Harry Kane strzela pod poprzeczkę

