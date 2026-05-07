Pilne! Wojciech Szczęsny ujawnia, co dalej z jego karierą. Klamka zapadła!

Wojciech Szczęsny zostaje w Barcelonie. "Jeszcze mi się chce"

Pilna wiadomość od Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz zdecydował o tym, że jeszcze nie kończy kariery i zostaje w klubie FC Barcelona, mimo że obecnie jest tam tylko zmiennikiem Joana Garcii. Dziennikarz Eleven Sport Mateusz Święcicki wprost zapytał "Szczenę" o to, czy zostaje w Barcelonie.

Tak. Znaczy ja mam swój wiek i rozumiem, że co roku mogą być spekulacje, czy jeszcze mogę, czy jeszcze mi się chce. Jeszcze mi się chce i jeszcze mogę, więc myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie przed El Clasico kilka razy

- nie pozostawił wątpliwości Wojciech Szczęsny, który w tym sezonie rozegrał sześć meczów w La Liga i cztery w Lidze Mistrzów. Niedawno hiszpańskie media pisały o tym, że Polak dostał ofertę z innego hiszpańskiego klubu. Nie zdecydował się jednak jej przyjąć. Jak widać, woli zostać w Barcelonie.

Galeria: Wojciech Szczęsny ż żoną po premierze

25

Wojciech Szczęsny jest ulubieńcem kibiców FC Barcelona

Polski bramkarz - mimo że w Barcelonie najczęściej pełni rolę rezerwowego - jest ważną postacią w klubowej szatni, a także uchodzi za ulubieńca kibiców. Doskonale widać to było podczas meczu FC Barcelona - Newcastle United w Lidze Mistrzów. Gdy Wojciech Szczęsny zmienił kontuzjowanego Joana Garcię w 82. minucie spotkania, stadion wręcz oszalał.

Jakby się ktoś zastanawiał, jakie podejście mają kibice do Szczęsnego. Taka owacja to chyba tylko przy powrocie Messiego by była

- komentował wówczas obecny na Spotify Camp Nou Michał Gajdek, redaktor naczelny portalu FCBarca.com.

Przypomnijmy, że Wojciech Szczęsny definitywnie zakończył reprezentacyjną karierę po Euro 2024. W polskiej kadrze "Szczena" rozegrał 84 mecze. W 34 z nich zachował czyste konto.