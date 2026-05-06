Agent Roberta Lewandowskiego przyleciał do Barcelony! Cała Katalonia trzęsie się od plotek

Robert Lewandowski przyszłość. Agent przyleciał do Barcelony

Robert Lewandowski ciągle jest bardzo istotnym elementem układanki Hansiego Flicka. Ostatnio Polak strzelił gola w meczu Osasuna Pampeluna - FC Barcelona (1:2), co przybliżyło "Dumę Katalonii" do zdobycia kolejnego tytułu mistrzowskiego. Nadal nie wiadomo jednak, czy "Lewy" będzie grał w Barcelonie w kolejnym sezonie. Mało tego, obecnie wydaje się bardzo prawdopodobne, że kapitan reprezentacji Polski opuści Katalonię i przeniesienie się do innego kraju. Dużo mówi się o tym, że Robert Lewandowski trafi do któregoś z włoskich gigantów: Juventusu Turyn lub AC Milan. Niedawno wrócił także temat transferu do Arabii Saudyjskiej i USA. Tymczasem do Barcelony przyleciał Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego. Co ciekawe, reprezentuje on też... Hansiego Flicka. Cała Katalonia trzęsie się od plotek!

Agent Lewandowskiego zabrał głos

Jeśli chodził o porozumienie na linii FC Barcelona - Hansi Flick, to z doniesień "Mundo Deportivo" wynika, że sprawa w zasadzie jest już dogadana. Szkoleniowiec miałby przedłużyć kontrakt o dwa lata z opcją wydłużenia o kolejny rok. Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja w Robertem Lewandowskim. Hiszpańska gazeta spytała Piniego Zahaviego o polskiego napastnika.

Porozmawiamy o tym później

- uciął agent. Czasu jest jednak coraz mniej. Obecna umowa Roberta Lewandowskiego z Barceloną kończy się już 30 czerwca.

