FC Barcelona gra na wyjeździe z Osasuną w 34. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski zaczyna mecz w pierwszym składzie.

Czy Barcelona wygra i znów odskoczy Realowi w tabeli LaLiga? Sprawdź, gdzie obejrzeć ten mecz!

Robert Lewandowski mecz Osasuna - FC Barcelona zaczyna w pierwszym składzie. O Polaku coraz częściej mówi się, że nie przedłuży kontraktu i odejdzie po tym sezonie z Barcy. W przyszłym tygodniu mają się odbyć decydujące rozmowy, na które prezydent klubu Joan Laporta zaprosił agenta Lewandowskiego. Wtedy rozstrzygnie się, czy "Lewy" przedłuży kontrakt, czy odejdzie. Poniżej składy:

Osasuna: Herrera - Rosier, Boyomo, Catena, Galán - Moncayola, Torró - R. García, M. Gómez, Moro - Budimir.

FC Barcelona: Joan García - Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo - Pedri, Gavi - Roony, Fermín, Olmo - Lewandowski.

Osasuna - FC Barcelona. Barca blisko mistrzostwa Hiszpanii

Mecz Osasuna - FC Barcelona zapowiada się bardzo ciekawie. Jeżeli Barca zgarnie komplet punktów, a Real Madryt w niedzielę nie wygra na wyjeździe z Espanyolem, to Katalończycy będą już świętować mistrzostwo Hiszpanii. Osasuna zajmuje 9. miejsce w tabeli LaLiga i walczy o prawo gry w europejskich pucharach.

- Gramy przeciwko drużynie z dużym doświadczeniem i groźnym napastnikiem Budimirem, który jest bardzo dobry i wykonuje świetną pracę. Cały ich zespół potrafi dobrze rozgrywać piłkę, więc to będzie trudne spotkanie, także ze względu na kibiców i dobrą atmosferę na stadionie - powiedział Hansi Flick, trener Barcelony.

Osasuna - FC Barcelona Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Osasuna - FC Barcelona w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w sobotę 2 maja 2026. Początek meczu Osasuna - FC Barcelona o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Osasuna- FC Barcelona na antenie Canal+ Sport i Canal+ Sport 4 oraz online na Canal+ ONLINE.

