PILNE! Prezydent Barcelony zwołuje spotkanie w sprawie Lewandowskiego! Juventus czeka na decyzję

Michał Chojecki
2026-05-01 14:48

W najbliższych dniach wyjaśni się przyszłość Roberta Lewandowskiego. Jak donoszą hiszpańskie media, prezydent Barcelony zwołał pilne spotkanie, na które wezwał agenta Polaka Piniego Zahaviego. Na ostateczne rozstrzygnięcia czeka Juventus Turyn, który jest najbliżej sprowadzeni "Lewego", jeżeli ten nie przedłuży kontraktu z Barcą.

Joan Laporta i Robert Lewandowski

Autor: Pau Barrena/ East News
  • Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania, a prezydent klubu zwołuje pilne spotkanie.
  • Polski napastnik w najbliższych dniach ma podjąć decyzję o przedłużeniu kontraktu, ale kluczową rolę odgrywają nie tylko zarobki, lecz także jego pozycja w drużynie.
  • Na rozwój sytuacji z niecierpliwością czeka Juventus Turyn, który przedstawił już konkretną ofertę.
  • Co zdecyduje o dalszych losach Lewandowskiego i czy Barcelona zdoła go zatrzymać?

Robert Lewandowski jest coraz bliżej odejścia z Barcelony, a przyszłość polskiego napastnika pozostaje otwarta. Wszystko ma się rozstrzygnąć w najbliższych dniach. Jano donosi hiszpański "RAC 1" prezydent Joan Laporta zaprosił agenta Pniego Zahaviego na ostateczne negocjacje. "Lewy" już wcześniej otrzymał wstępną umowę przedłużenia kontraktu z pensją obniżoną o około połowę. Jednak ta oferta ma być jedynie punktem wyjścia w negocjacjach, a dla polskiego napastnika podobno ważniejsze od zarobków jest rola, jaką miałby pełnić w drużynie.

Ostateczne rozmowy, po których Robert Lewandowski podejmie decyzję, czy przedłuży kontrakt z Barceloną, mają się odbyć w przyszłym tygodniu, kiedy Barcelona będzie już pewnie świętować mistrzostwo Hiszpanii. Na końcowe rozstrzygnięcia tej sagi czekają już niecierpliwie Juventus, AC Milan oraz kluby z MLS i Arabii Saudyjskiej.

Jak donosi włoski "Tuttosport" zdecydowanie najbliżej sprowadzenia Roberta Lewandowskiego, jeżeli ten postanowi odejść z Barcelony, jest Juventus Turyn. "Stara Dama" miała już przedstawić Polakowi konkretną ofertę rocznego kontraktu w wysokości 6 milionów euro netto plus bonusy. Włosi donoszą, że pierwsze spotkanie jego agenta z zarządem klubu zakończyło się pozytywnie, Lewandowski uważa Juventus za najbardziej atrakcyjną i prawdopodobną opcję.

"Tuttosport" zwraca uwagę na to, że "Lewy" zarabia obecnie w Barcelonie ok. 16 milionów euro netto, więc klub z Katalonii płaciłby mu więcej (ok. 9 mln) niż gotowy jest to zrobić Juventus. Kapitan reprezentacji Polski w Turynie mógłby jednak liczyć na dużo większą rolę w zespole niż w Barcie, gdzie w przyszłym sezonie byłby już praktycznie skazany na status rezerwowego.

