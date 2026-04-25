Robert Lewandowski z piękną asystą przez pół boiska! [WIDEO]

Robert Lewandowski wrócił do składu i zanotował piękną asystę w meczu, który przełamuje długoletnią niemoc Barcelony.

Polak odegrał ważną rolę w wyjazdowym zwycięstwie 2:0 nad Getafe, przyczyniając się do drugiego gola.

FC Barcelona po sześciu latach wreszcie pokonała na wyjeździe Getafe. Piłkarze Hansiego Flicka wygrali 2:0, a dużą cegiełkę do tego zwycięstwa dołożył Robert Lewandowski, który grał od pierwszej minuty i miał kilka okazji na strzelenie gola. Pierwszą już w 4. minucie, kiedy wyskoczył ładnie do piłki, ale jego strzał głową był minimalnie niecelny.

W 45. minucie gola do szatni dla Barcelony strzelił po szybkim kontrataku Fermin Lopez. Hiszpan otrzymał znakomite podanie w tempo od Pedriego i w sytuacji sam na sam trafił do siatki.

W drugiej połowie Getafe mocno przycisnęła Barcelonę, która w 74. minucie znów wyprowadziła zabójczą kontrę. Po wrzucie piłki z auto w pole karne Barcy Polak dopadł do piłki i przytomnie zagrał do Marcusa Rashforda. Ten był jeszcze na połowie Katalończyków, dzięki czemu nie było spalonego. Anglik popędził na bramkę Getafe i wykorzystał sytuację sam na sam.

Barcelona wygrała 2:0 i w tabeli hiszpańskiej LaLigi ma już 85 pkt. Drugi Real Madryt traci do niej aż 11 "oczek". Wyścig o mistrzostwo Hiszpanii jest już zatem praktycznie rozstrzygnięty. Już w następnej kolejce Barca może sobie zapewnić 29. tytuł mistrzowski. 2 maja zagra na wyjeździe z Osasuną.

