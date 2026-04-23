Jan Tomaszewski nie wytrzymał po meczu Barcelony. Mówi wprost, jak traktują Lewandowskiego

Przemysław Ofiara
2026-04-23 16:16

Robert Lewandowski po raz kolejny przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych FC Barcelona. Sytuację polskiego napastnika dosadnie skomentował Jan Tomaszewski. Były bramkarz reprezentacji Polski nie ma wątpliwości, że trener Hansi Flick popełnia błędy, a kapitan naszej kadry jest traktowany bez należytego szacunku.

Jan Tomaszewski, Robert Lewandowski

Autor: Super Express, AP PHOTO
Robert Lewandowski drugi mecz ligowy z rzędu oglądał w całości z perspektywy ławki rezerwowych. Po derbach z Espanyolem (4:1) polski napastnik nie pojawił się na boisku także w wygranym 1:0 starciu z Celtą Vigo. Choć "Lewy" wstał do rozgrzewki, trener Hansi Flick ostatecznie postawił na Marcusa Rashforda. Taki obrót spraw niepokoi kibiców i ekspertów. Głos w sprawie zabrał Jan Tomaszewski, który w rozmowie z "Super Expressem" nie szczędził gorzkich słów pod adresem niemieckiego szkoleniowca.

Flick przeholował? "Ci chłopcy oddychają rękawami"

Zdaniem Jana Tomaszewskiego problem nie leży wyłącznie w relacji trenera z Lewandowskim, ale w ogólnym podejściu Flicka do przygotowania fizycznego całego zespołu. Były reprezentant Polski uważa, że szkoleniowiec przetrenował drużynę, co odbija się na jej postawie i zdrowiu.

- Pan Niemiec traktuje Roberta Lewandowskiego w tej chwili tak samo, jak traktuje całą drużynę Barcelony - uważa Tomaszewski, wskazując na problemy fizyczne innych graczy. - Pan Niemiec przeholował z treningami, ci chłopcy nie są Ironmenami. Świadczy o tym Cancelo, który usiadł na boisku w 24. minucie. Świadczy o tym Yamal, który strzelił rzut karny i nawet się nie cieszył. Ci chłopcy po prostu już oddychają rękawami.

Tomaszewski przypomniał również, że Flick zawiódł wcześniej jako selekcjoner reprezentacji Niemiec, a jego metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów w Katalonii.

- Trzeba się przyznać, panie Niemiec, że zawalił pan całą sytuację, tak samo jak zawalił pracę w drużynie reprezentacji Niemiec - ocenia.

Lewandowski traktowany "per noga". Czas na zmianę klubu?

Najwięcej emocji w wypowiedzi Jana Tomaszewskiego wzbudził jednak sposób, w jaki Hansi Flick traktuje kapitana reprezentacji Polski. Legendarny bramkarz jest oburzony, że piłkarz o takiej renomie i z takim dorobkiem jest sadzany na ławce i traktowany instrumentalnie.

- Najpopularniejszy Polak na świecie, człowiek, który dwa razy powinien otrzymać Złotą Piłkę, nagle jest traktowany per noga - grzmi Tomaszewski. -  Robert na to nie zasłużył.

Według niego Lewandowski powinien jak najszybciej zmienić otoczenie, ponieważ w Barcelonie jego talent i instynkt strzelecki są marnowane. Jako potencjalny kierunek wskazał m.in. Juventus Turyn.

- Ja na miejscu Roberta dawno bym podziękował, dziękuję bardzo, wybieram sobie klub, a tych propozycji ma ogromnie dużo - stwierdza. - W każdym klubie trzeba wykorzystać ten jego nos i ten jego abonament do strzelania goli. Tu niestety żadnego przygotowania nie ma.

Tomaszewski zaapelował też bezpośrednio do samego piłkarza, by ten bardziej zadbał o swój status i nie godził się na takie traktowanie.

TOMASZEWSKI APELUJE: ROBERT ZACHOWAJ SIĘ JAK FACET I ODEJDŹ!
Przeczytaj także:
