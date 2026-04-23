Internet zapłonął! Ulubienica fanów tenisa ogłasza wielki powrót

Camila Giorgi ostatni mecz zagrała w marcu 2024 roku, gdy przegrała z Igą Świątek 1:6, 1:6.

Po tamtej porażce niespodziewanie zakończyła karierę, a ostatnio wyszła za mąż i zaszła w ciążę.

Teraz włoska tenisistka zapowiada powrót w 2027 roku, już po urodzeniu dziecka!

Przegrała z Igą Świątek i odeszła. Camila Giorgi zapowiada wielki powrót!

W życiu Camili Giorgi sporo zmieniło się od ostatniego rozegranego meczu. W marcu 2024 roku Włoszka najpierw wygrała w Miami z Magdaleną Fręch (6:4, 6:2), by w kolejnej rundzie przegrać z Igą Świątek (1:6, 1:6) i... zniknąć. Uznana tenisistka nagle zakończyła karierę i skupiła się na innych aspektach życia. W lutym tego roku wyszła za mąż za byłego argentyńskiego tenisistę i trenera, Andreasa Pasuttiego. Para spodziewa się też syna, który ma przyjść na świat we wrześniu, a Giorgi planuje już wielki powrót na światowe korty!

"Wrócę na kort w 2027 roku" - ogłosiła 34-letnia Giorgi na Instagramie, odpowiadając na serię pytań od kibiców. Wcześniej ten wątek poruszyła w programie telewizyjnym "Verissimo", w którym wystąpiła z mężem.

- Jeśli chodzi o powrót na kort, nigdy nie mów nigdy. Tęsknię za tenisem. Często gram z Andreasem - powiedziała wtedy. Wygląda na to, że zdążyła już podjąć konkretną decyzję!

Giorgi w szczytowym okresie swojej kariery zajmowała 26. miejsce w rankingu WTA. Zdobyła cztery tytuły. W 2021 roku wygrała turniej WTA 1000 w Montrealu. Pokonała tam Belgijkę Elise Mertens, Czeszkę Petrę Kvitovą, Amerykanki Coco Gauff i Jessicę Pegulę, a w finale wygrała z Czeszką Karoliną Pliskovą. W 2015 roku triumfowała w 's-Hertogenbosch, pokonując w finale Szwajcarkę Belindę Bencic. W 2018 roku w decydującym meczu w Linzu ograła Rosjankę Jekatierinę Aleksandrową, a w 2023 roku w Meridzie uległa jej Szwedka Rebecca Peterson.