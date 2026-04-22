FC Barcelona gra z Celtą Vigo w 32. kolejce hiszpańskiej LaLiga.

Robert Lewandowski znów zaczyna mecz na ławce rezerwowych.

Czy Barcelona wygra i znów odskoczy Realowi w tabeli LaLiga?

FC Barcelona - Celta Vigo: SKŁADY. Lewandowski na ławce rezerwowych

Robert Lewandowski mecz FC Barcelona - Celta Vigo zaczyna na ławce rezerwowych. W pierwszym składzie ponownie zagra skuteczny ostatnio Ferran Torres. O Polaku coraz częściej mówi się, że nie przedłuży kontraktu i odejdzie po tym sezonie z Barcy. Być może to też ma wpływ na kadrowe decyzje trenera Hansiego Flicka. Poniżej składy:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo - Eric García, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal - Ferran Torres.

Celta Vigo: Andrei Radu - Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Javi Rueda - Fer López, Moriba, Carreira, Duran, Jutglà - Hugo.

FC Barcelona - Celta Vigo. Barca znów odskoczy Realowi

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo zapowiada się bardzo ciekawie. Goście w tym sezonie spisują się dobrze. Zajmują 7. miejsce w tabeli LaLiga i walczą o prawo gry w europejskich pucharach. FC Barcelona po przykrym niepowodzeniu w Lidze Mistrzów walczy już tylko na jednym froncie - właśnie w lidze. Katalończycy mają sześć punktów przewagi nad Realem Madryt i dziś znów mogą odskoczyć głównemu rywalowi w walce o tytuł.

- Kiedy spojrzymy na wszystkie mecze rozegrane z nimi w moim okresie tutaj, każdy z nich był bardzo trudny. Oni bardzo dobrze się adaptują i teraz również to zrobią - powiedział o Celcie Vigo trener Barcelony Hansi Flick. - Nie będzie łatwo, bo oni mają też czterech zawodników, którzy potrafią kontrolować grę oraz bardzo dobrze wyprowadzać piłkę, robiąc to odważnie, więc my musimy narzucić swój styl gry - dodał Niemiec.

FC Barcelona - Celta Vigo Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz FC Barcelona - Celta Vigo w hiszpańskiej LaLiga zostanie rozegrany w środę 22 kwietnia 2026. Początek meczu FC Barcelona - Celta Vigo o godzinie 21.30. Transmisja TV z meczu FC Barcelona - Celta Vigo na antenie Eleven Sports 1 oraz online na Elevensports.pl i Canal+ ONLINE.

