Hiszpanie reagują na słowa Jana Tomaszewskiego w "Super Expressie" o Lewandowskim. "Oburzenie w Polsce!"

Jan Tomaszewski ostro skrytykował FC Barcelonę za ofertę dla Roberta Lewandowskiego, wzywając go do stanowczej reakcji.

Słowa legendarnego bramkarza odbiły się szerokim echem w Hiszpanii, cytowane przez dziennik "Marca".

Barcelona zaproponowała Lewandowskiemu przedłużenie umowy na gorszych warunkach, co wywołało debatę o jego przyszłości.

"Jesteś najsłynniejszym Polakiem!". Mocne słowa Tomaszewskiego

Sytuacja kontraktowa Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie jest jednym z najgorętszych tematów sportowych w Polsce i Hiszpanii. Klub zaoferował Polakowi przedłużenie umowy o rok, ale na gorszych warunkach finansowych i bez gwarancji gry w pierwszym składzie. Do tej sytuacji w mocnych słowach na łamach "Super Expressu" odniósł się legendarny bramkarz, Jan Tomaszewski. Jego wypowiedź została natychmiast podchwycona przez hiszpańskie media.

- Robert, zachowaj się jak mężczyzna. Nie jesteś byle kim. Jesteś najsłynniejszym Polakiem w historii, a pozwalasz, żeby tak cię traktowano w Barcelonie? - grzmiał Tomaszewski.

Były reprezentant Polski nie ma wątpliwości, co kapitan naszej kadry powinien zrobić.

- Jestem przekonany, że Robert, czy to w MLS, czy w innej drużynie w Europie, będzie traktowany tak, jak na to zasługuje - dodał, sugerując, że najlepszym wyjściem byłoby odejście z Camp Nou.

"Marca" wyjaśnia. Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego?

Dziennik "Marca" w swoim artykule zatytułowanym "Oburzenie w Polsce z powodu niskiej oferty Barçy dla Lewandowskiego" podkreśla, że w naszym kraju panuje gorąca debata na temat przyszłości napastnika. Wielu ekspertów i kibiców uważa, że zmiana otoczenia byłaby dla niego najlepszym rozwiązaniem, aby wciąż grać na najwyższym poziomie i mieć zapewniony status gwiazdy.

Hiszpanie wyjaśniają również stanowisko Barcelony. Klub co prawda zaoferował "Lewemu" kontynuację współpracy, ale jednocześnie dał do zrozumienia, że jego rola w zespole będzie maleć. Już w minionym sezonie trener Hansi Flick w kluczowych momentach sadzał Polaka na ławce rezerwowych. Choć sam zawodnik czuje się dobrze w mieście i klubie, presja zewnętrzna i niepewna pozycja sportowa mogą skłonić go do podjęcia radykalnej decyzji.

