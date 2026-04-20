Jan Tomaszewski bez litości dla Flicka. Trener Lewandowskiego pod grzmotami. "Zgłaszam go do Nagrody Nobla"

Jan Tomaszewski bez ogródek ocenia odpadnięcie FC Barcelony z Ligi Mistrzów.

Legendarny bramkarz obarcza winą trenera Hansiego Flicka, zarzucając mu katastrofalne błędy taktyczne.

Tomaszewski ironicznie sugeruje zgłoszenie Flicka do Nagrody Nobla.

Flick jak ogrodnik, nie trener

Jan Tomaszewski nie pozostawił suchej nitki na Hansim Flicku po tym, jak jego FC Barcelona pożegnała się z Ligą Mistrzów. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, niemiecki szkoleniowiec popełnił serię katastrofalnych błędów.

- Za to, co się stało w dwumeczu z Atletico Madryt, odpowiada Pan Niemiec, który udowodnił, że nie ma za dużo wspólnego z wielką piłką - uważa Jan Tomaszewski.

Według niego, wszystko zaczęło się od niepotrzebnego forsowania kluczowych zawodników w meczu ligowym, co doprowadziło do przemęczenia i kontuzji. Tomaszewski wytknął też Flickowi absurdalne zachowanie przed meczem w Madrycie.

- Jedzie dzień wcześniej na stadion Atletico, kilka razy schyla się po trawę, wącha ją i kabluje do przedstawiciela UEFA: „Panie, trawa jest za duża i jest za sucha”. Czy on jest ogrodnik, czy on jest trener? - pyta retorycznie legendarny bramkarz.

Dziecinny błąd i kontra

Największe pretensje Tomaszewski ma jednak o taktyczną naiwność trenera Barcelony. Wskazuje na kluczowy moment rewanżowego spotkania z Atletico, gdy „Duma Katalonii” prowadziła 2:0, odrabiając straty z pierwszego meczu. Zamiast uspokoić grę, zespół nadal parł do przodu, co skończyło się tragiczną w skutkach kontrą.

- Oni wygrywają 2:0 i dostają bramkę z kontry, idzie dwóch na dwóch. Przecież to są dziecinne błędy. Z tego śmieje się dziecko, trampkarze się śmieją - grzmi Tomaszewski.

Nagroda Nobla za zniszczenie zespołu

Były bramkarz jest zdania, że Hansi Flick kompletnie nie panuje nad sytuacją, a jego metody są absurdalne. W gorzkich słowach podsumował kadencję Niemca, wbijając mu ostatnią, najbardziej bolesną szpilę.

- Ja proponuję panu Laporcie i panu Deco, żeby pana Niemca zgłosili do Nagrody Nobla za rozpiep*** takiego zespołu - ironizuje były reprezentant Polski.

Tomaszewski skrytykował również kuriozalne zasady dyscyplinarne Flicka, jak karanie zawodników absencją w meczu za spóźnienie na trening.

- Kogo pan ukarze w taki sposób? Przede wszystkim drużynę i przede wszystkim siebie - podsumowuje Tomaszewski.

