FC Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów! Atletico - Barcelona: Skrót meczu

Atletico Madryt - FC Barcelona 1:2 (w dwumeczu 3:2)

Bramki: A. Lookman (31') - L. Yamal (4'), F. Torres (24')

Kartki: czerwona - E. Garcia (79'); żółta - Gavi

Atletico: J. Musso - N. Molina, R. Le Normand, C. Lenglet, M. Ruggeri - G. Simeone (66', A. Baena), M. Llorente, Koke (89', J. Cardoso), A. Lookman (66', N. Gonzalez) - A. Griezmann (76', A. Sorloth), J. Alvarez

Barcelona: J. Garcia - J. Kounde, E. Garcia, G. Martin, J. Cancelo (90', R. Araujo) - Pedri, Gavi (81', F. de Jong) - L. Yamal, F. Lopez (68', M. Rashford), D. Olmo (90', R. Bardghji) - F. Torres (68', R. Lewandowski)

Na żywo Liga Mistrzów: Atletico Madryt - FC Barcelona Sorloth podobnie jak na Camp Nou po wejściu z ławki został bohaterem kluczowej akcji: POWTÓRKA Z ROZRYWKI! 🫣 Eric Garcia ukarany czerwoną kartką! 🟥



📺 Transmisja w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/5uYXsPJATo — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2026 90+9' KONIEC! Barcelona odpada z LM, Atletico w półfinale! 90+8' Piłka trafiła w pole karne Atletico, ale Musso wyjaśnił zagrożenie! 90+8' Czy to ostatnia minuta?! 90+7' Miał okazję Araujo! To mogła być piłka meczowa! Po wrzutce Roony'ego piłka spadła mu na głowę, ale uderzył nad poprzeczką... 90+6' Błąd Ruggeriego, piłka spadła Rashfordowi w pole karne, ale zepsuł kluczowe podanie Anglik! 90+6' Za wysoko wrzucił de Jong, trybuny Atletico chcą już świętować! 90+5' 3 minuty do końca. 90+3' Barca gra już prostymi środkami, wrzuca piłki w pole karne. 90+2' Kocioł w polu karnym Barcelony, ale jakoś udało się uniknąć katastrofy! 90+2' Lewandowski oddał strzał głową, ale Musso nie miał problemów. 90+1' 8 minut nadziei Barcelony! 90' I od razu wysoka piłka w kierunku Araujo! Dochodząca do bramki, mogła zaskoczyć nawet bez kontaktu! 90' Ostatnie zmiany Flicka - Araujo i Roony za Olmo i Cancelo. 89' Cardoso wchodzi za Koke. 88' Zepsuł to Molina! Poślizgnął się Cancelo przy próbie zwodu i Atletico mogło wyprowadzić zabójczą kontrę! Molina od połowy biegł na bramkę, ale dał się nadgonić Pedriemu i oddał zbyt słaby strzał na bramkę Garcii. 86' Blisko gola na 2:2 po sytuacyjnym strzale Gonzaleza z linii pola karnego! 84' Wścieka się Pedri po taktycznym faulu Alvareza, ale sędzia pozostaje niewzruszony. 82' Ważna interwencja Cancelo na rzut rożny po groźnej akcji gospodarzy. 81' Frenkie de Jong wszedł za Gaviego. 81' Julian Alvarez podszedł do rzutu wolnego, ale tym razem nie zaskoczył bramkarza Barcelony. 79' Szybka decyzja - czerwona kartka dla Erica Garcii! Bliźniacza sytuacja do Pau Cubarsiego z pierwszego meczu. 79' Sędzia biegnie do monitora! 78' Trwa analiza potencjalnej czerwonej kartki! 77' Ale zawrzało! Sorloth wychodził sam na sam i padł po interwencji Erica! Trybuny domagają się czerwonej kartki, a sędziowie najpierw wskazali spalonego... 76' Doczekał się Sorloth. Wchodzi na boisko za Griezmanna. 75' Groźnie po rzucie wolnym Atletico! Znów Le Normand, ale tym razem niecelna główka. 74' Ale interwencja Joana Garcii! Z kilku metrów zatrzymał mocne uderzenie Le Normanda! Powinno być 2:2! 74' Gra wznowiona, ale już wiemy, że pogramy zdecydowanie dłużej niż 90 minut. 73' Ruggeri podobnie jak Fermin z opatrunkiem na głowie zamierza wrócić do gry! 72' A Gavi za łokieć na Ruggerim obejrzał pierwszą żółtą kartkę w tym meczu. 71' Wciąż udzielana pomoc obrońcy Atletico. Do wejścia szykuje się już Sorloth, który w pierwszym meczu strzelił gola z ławki na 2:0. 69' Drugi raz dużo krwi w dzisiejszym meczu. Tym razem cierpi Ruggeri. 68' Musiał popracować na własnej połowie Lewandowski i stracił równowagę, a Marcos Llorente uderzył z ostrego kąta. Obok bramki. 68' Zmiany - Lewandowski i Rashford za Ferrana i Fermina. 68' Huknął Koke z sytuacyjnej piłki, ale wysoko nad bramką. 66' Do wejścia szykuje się już Lewandowski! 66' Pierwsze zmiany - Gonzalez i Alex Baena za Simeone i Lookmana. 65' Ale bawi się Yamal! Na metrze ograł czterech obrońców i wyłożył piłkę Olmo, ale ten zepsuł strzał. 62' Yamal w tłoku oszukał przyjęciem wszystkich rywali w polu karnym, ale zabrakło mu boiska pod końcową linią na dogranie wzdłuż bramki. 61' Zbyt głębokie dogranie Gerarda Martina w kierunku Daniego Olmo. 59' Yamal mijał trzech rywali, aż ostatni z bezradności go sfaulował! 57' SPALONY! Atletico nadal przegrywa tylko 1:2! 55' Poczekajmy, bo interwencja Lenglet może oznaczać spalonego Ferrana... 55' GOOOOOOOOOOOOOL! W ponowionej akcji Gavi został zablokowany przez ofiarnie interweniującego Lengleta, ale piłka spadła na nogę Ferrana! 55' Kotłowało się pod bramką Atletico! Znów Ferran stanął przed szansą, ale kilka metrów przed bramką piłka odskoczyła mu za daleko i bramkarz zdążył z interwencją. 53' Alvarez świetnie "depnął" za obronę, choć Pedri zdołał utrzymać jego sprint. Wycofał więc piłkę do Lookmana, który uderzył groźnie z dystansu - obok słupka! 52' Yamal padł w polu karnym i łapie się za głowę, bo sędzia zignorował ten incydent. 49' Robert Lewandowski już na rozgrzewce! 47' Yamal zszedł do środka i szukał strzału, ale przed nim było zbyt wielu obrońców Atletico. 46' Atletico rozpoczęło 2. połowę! Piłkarze obu drużyn z powrotem na murawie. Za chwilę wznawiamy grę! Barcelona jak zwykle w LM dostarcza mnóstwo wrażeń, ale czy to wystarczy do awansu? Halftime ⏸️



👾 https://t.co/t4E6gaysxk pic.twitter.com/kouJw80qTU — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026 45+6' Koniec pierwszej połowy! Atletico 45 minut od półfinału LM! 45+6' Fatalnie uderzył Torres, wysoko nad poprzeczką. 45+5' Sam Ferran ustawia piłkę... 45+4' Tym razem Ferran źle zachował się w okolicy pola karnego, a mógł znaleźć się w kolejnej dogodnej sytuacji. Wywalczył jednak faul i rzut wolny z groźnej pozycji! 45+4' Kounde dogrywał z prawej strony, ale zbyt głęboko i Musso złapał piłkę. 45+2' Lookman znalazł się z piłką w polu karnym, ale jego strzał został dobrze zblokowany. 45+1' Piłkarze Barcelony byli przekonani, że uzyskają rzut rożny, tymczasem sędziowie nie zauważyli ewidentnego kontaktu piłki z nogą obrońcy Atletico. 45+1' Pogramy jeszcze 4 minuty! 45' Szalona 1. połowa powoli się kończy... 44' Tak wyglądał moment, w którym Atletico odżyło po dwóch ciosach Barcelony: 𝐀𝐃𝐄𝐌𝐎𝐋𝐀 𝐋𝐎𝐎𝐊𝐌𝐀𝐍! ⚽ Atletico wraca do gry i znów prowadzi w dwumeczu! 💪



Szalony mecz w Madrycie! 🎢



📺 Transmisja w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/0pa67J5HTi — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2026 42' Szybko zakończono analizę ewentualnego karnego na Olmo, gramy dalej. 41' Ferran blisko drugiego gola! Świetnie zabrał się z piłką po dograniu od Yamala i stworzył sobie sytuację sam na sam, ale na wślizgu nie był w stanie pokonać Musso! 41' Dani Olmo pada w polu karnym, ale gwizdek sędziego na razie milczy! 38' Griezmann dyryguje dziś grą Atletico, ale jego strzał zza pola karnego został teraz zablokowany. 34' Z radości Barcelony po golu na 2:0 już niewiele zostało: 𝐓𝐎 𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐈𝐄𝐒𝐀𝐌𝐎𝐖𝐈𝐓𝐄! 😱 Ferran Torres do asysty dokłada bramkę i mamy już remis w dwumeczu! 🔥



📺 Transmisja w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/WWYdptC0Uu — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2026 31' Skarcona Barcelona za wysoką defensywę, wybiegający Llorente perfekcyjnie dograł z prawej strony do Lookmana, który zamknął akcję z kilku metrów! 31' GOOOOOL! Szaleństwo w Madrycie trwa, Atletico znów bliżej półfinału! 30' Fermin w opatrunku wrócił na boisko! 29' Fermin już opatrzony, żwawo zbiegł za linię boczną. Po rzucie rożnym Gavi skierował niską piłkę w światło bramki, ale Musso zachował czujność! 29' Przy golu na 0:2 ponownie fatalnie zachował się Lenglet. 27' Marcus Rashford ruszył już do rozgrzewki. 26' Przypadkiem poważnie ucierpiał Fermin Lopez, który został trafiony butem przez bramkarza... Pomocnik Barcelony zalał się krwią na murawie. 25' Już powinno być 0:3! Co tu się dzieje?! Atletico oszołomione, od razu po wznowieniu Yamal dograł do Fermina, ale ten z kilku metrów trafił w bramkarza rywali! 24' Drugi prezent Atletico dla Barcelony wykorzystany! Olmo idealnie dograł prostopadle do Ferrana, a ten już z pola karnego uderzył nie do obrony! 24' GOOOOOOOOOOOOOOOL! BARCELONA JUŻ REMISUJE W DWUMECZU 2:2! 22' Ale blisko remisu! Świetna akcja Lookmana z lewej strony i dogranie do Griezmanna, który z kilku metrów został zablokowany przez Gerarda Martina! Atletico powinno mieć rzut rożny, jednak sędziowie tego nie zauważyli. 20' Niespodziewany błąd Yamala przy przyjęciu prostej piłki i momentalna reakcja trybun, a także Diego Simeone. 17' Po szalonym początku nieco spokojniejszy fragment meczu. Lenglet po fatalnym błędzie gra teraz bardzo ostrożnie. 13' Tak Yamal zmniejszył stratę Barcelony w dwumeczu już na początku rewanżu: 𝐋𝐀𝐌𝐈𝐍𝐄 𝐘𝐀𝐌𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐋! 🔥🔥 Barcelona szybko zaczęła odrabiać straty w dwumeczu z Atletico!



📺 Transmisja w CANAL+: https://t.co/Nlao77caWq pic.twitter.com/tJV41EuXcs — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 14, 2026 9' Mogło być 0:2! Yamal kapitalnie zagrał z pierwszej piłki do Olmo, ale ten przegrał pojedynek oko w oko z Musso! 8' Ale kiks Lookmana! W polu karnym mógł oddać strzał z lewej nogi, ale piłka "przelała się" mu po stopie! 7' Po stracie gola Atletico stara się przenieść grę bliżej bramki gości. 4' Fatalna strata Atletico na własnej połowie, beznadziejnie zachował się Lenglet, a Yamal w sytuacji sam na sam wiedział, co zrobić z piłką! 4' I GOOOOOOOL! Lamine Yamal daje Barcelonie prowadzenie już w 4. minucie! 3' Intensywny początek z obu stron, Atletico stara się nie pękać przed Barceloną, która rozpoczęła bardzo agresywnie. 1' I już pierwsza groźna akcja Barcelony! Yamal kapitalnie ruszył na bramkę rywali i oddał groźny strzał, ale Musso odbił piłkę na rzut rożny. 1' FC Barcelona rozpoczęła mecz! Pięknie odśpiewany hymn Atletico, piłkarze już w tunelu. Za chwilę początek wielkiego meczu! 20:50 Na stadionie w Madrycie trwa już efektowne odczytywanie składów. Czuć wielką ekscytację kibiców Atletico! Robert Lewandowski rozpocznie ten mecz na ławce rezerwowych. 𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#AtletiBarça | @ChampionsLeague pic.twitter.com/7ah1mJtYUh — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026 Witamy w relacji na żywo z rewanżowego meczu Atletico Madryt - FC Barcelona w ćwierćfinale Ligi Mistrzów! Gospodarze mają zaliczkę z pierwszego meczu 2:0, ale Barca zamierza zrobić wszystko, aby awansować do półfinału. Początek spotkania już o godzinie 21:00.

FC Barcelona nie tak wyobrażała sobie rewanż z Atletico Madryt. Przed tygodniem piłkarze Hansiego Flicka mieli zbudować zaliczkę na Camp Nou, ale ich plany skomplikowała czerwona kartka dla Pau Cubarsiego pod koniec 1. połowy, po której przepięknym golem z rzutu wolnego popisał się Julian Alvarez. W drugiej części gry Barca starała się z całych sił o wyrównanie, jednak to Atletico wyprowadziło drugi cios za sprawą Aleksandra Sorlotha. Niespodziewanie to właśnie "Los Colchoneros" są w zdecydowanie lepszej sytuacji przed rewanżem na własnym stadionie, choć "Duma Katalonii" przyjechała do Madrytu po kolejną historyczną remontadę.

Atletico - Barcelona. Przed meczem pojawiły się sprzeczne informacje o Robercie Lewandowskim!

Nadzieje kibiców Barcelony wciąż są duże, ponieważ nie tak dawno - na przełomie lutego i marca - podobna sytuacja miała miejsce w Pucharze Króla. Wtedy drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego przegrała pierwszy mecz w Madrycie aż 4:0, by w rewanżu u siebie prowadzić 3:0 i walczyć o dogrywkę. Ostatecznie ta sztuka się nie udała i to Atletico awansowało do finału krajowego pucharu, ale Barca pokazała, że stać ją na odrabianie strat z tym rywalem. Tym razem musi odrobić "tylko" dwa gole, aby przedłużyć swoje szanse na awans do półfinału LM. Na terenie rywala z pewnością będzie jednak trudniej, tym bardziej że trener Diego Simeone postawił wszystko na dobry wynik w dzisiejszym rewanżu - w weekend w ligowym meczu z Sevillą (1:2) wystawił całkowicie rezerwowy skład.

Czy jego ruch przyniesie efekt? Przekonamy się od godziny 21:00, kiedy rozpocznie się rewanż Atletico - Barcelona w ćwierćfinale LM.