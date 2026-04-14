Atletico - Barcelona. Przed meczem pojawiły się sprzeczne informacje o Robercie Lewandowskim!

We wtorek, 14 kwietnia, odbędzie się rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a FC Barceloną.

W hiszpańskich mediach pojawiły się sprzeczne doniesienia dotyczące występu Roberta Lewandowskiego w pierwszym składzie Barcelony.

FC Barcelona musi odrobić dwubramkową stratę z pierwszego meczu, który przegrała 0:2.

"Lewy" ma szansę zagrać od pierwszej minuty, jednak część mediów przewiduje występ Ferrana Torresa na pozycji napastnika.

Robert Lewandowski w pierwszym składzie w meczu Atletico - Barcelona? Sprzeczne informacje

W Lidze Mistrzów żarty się skończyły! Przed nami rewanżowe mecze 1/4 finału. Polaków szczególnie mocno interesuje wtorkowe stracie Atletico - Barcelona, bo w kadrze zespołu z Katalonii znajdują się dwaj nasi rodacy: Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. O ile na występ tego drugiego w spotkaniu z Atletico raczej nikt nie liczy (pewniakiem w bramce FC Barcelona jest Joan Garcia), o tyle obecność w podstawowej jedenastce "Lewego" jest wielce prawdopodobna. W tej sprawie pojawiły się sprzeczne doniesienia hiszpańskich mediów. Aż trzy tytuły - "Mundo Deportivo", "Marca" i "Sport" - przewidują, że Robert Lewandowski zagra w pierwszym składzie z Atletico. Jednak "AS" stawia na to, że od pierwszej minuty na szpicy wystąpi Ferran Torres.

Rewanże 1/4 Ligi Mistrzów. Kto zagra?

Jest jeszcze jedna opcja, mniej prawdopodobna, biorąc pod uwagę to, że FC Barcelona musi odrobić dwubramkową stratę. Chodzi o wariant z brakiem klasycznego napastnika. Hansi Flick ostatnio próbował tego ustawienia. Wówczas w teorii najwyżej ustawiony był Dani Olmo. W Madrycie jednak prawdziwa "9" wydaje się być konieczna. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie Barca u siebie przegrała 0:2. Gole dla Atletico strzelali Julian Alvarez i Alexander Sørloth. W pozostałych rewanżach ćwierćfinałów Ligi Mistrzów zagrają Liverpool z PSG (pierwszy mecz wygrali Paryżanie 2:0), Bayern Monachium z Realem Madryt (w pierwszym spotkaniu zwyciężyli mistrzowie Niemiec 2:1) i Arsenal Londyn ze Sportingiem Lizbona (pierwsze stracie wygrali "Kanonierzy 1:0).

FC Barcelona do spotkania z Atletico podchodzi z pewnym komfortem związanym z sytuacją w La Liga. W tabeli ligi hiszpańskiej bowiem zespół Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego na siedem kolejek przed końcem rozgrywek ma aż 9 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt.

