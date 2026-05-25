Tuż po sezonie taki cios dla Realu Madryt! W Hiszpanii już grzmią. Szok

Burza w Hiszpanii przed MŚ 2026. Selekcjoner całkowicie skreślił Real Madryt

Brak jakiegokolwiek piłkarza Realu Madryt w reprezentacji Hiszpanii na zbliżające się Mistrzostwa Świata 2026 w USA, Kanadzie i Meksyku to prawdziwa sensacja i wydarzenie bez precedensu w historii hiszpańskiej piłki nożnej. Decyzja selekcjonera Luisa de la Fuente, ogłoszona w poniedziałek 25 maja, wywołała falę zdziwienia i oburzenia, zwłaszcza w stolicy kraju.

Zupełnie inaczej prezentuje się sytuacja FC Barcelony. Aż ośmiu graczy Dumy Katalonii znalazło się w kadrze, co tylko podgrzewa atmosferę odwiecznej rywalizacji między dwoma hiszpańskimi gigantami. Wśród powołanych znalazł się także Lamine Yamal, który mimo leczenia kontuzji otrzymał kredyt zaufania od selekcjonera. To wzmacnia wizję de la Fuente, który otwarcie stawia na młodość, potencjał i odważne rozwiązania, nawet kosztem ugruntowanego doświadczenia.

Reakcje na ogłoszoną listę były natychmiastowe i gwałtowne. Stołeczne media, tradycyjnie silnie związane z Realem Madryt, nie szczędziły słów krytyki pod adresem selekcjonera. Kadra została określona mianem „eksperymentalnej” i „niespodzianki”, co w języku komentatorów sportowych jest często eufemizmem dla „kontrowersyjnej” i „ryzykownej”. Pojawiły się zarzuty o ignorowanie zasłużonych zawodników i podejmowanie decyzji, które mogą osłabić zespół w tak ważnym turnieju jak mundial!

Hiszpania, która jest jednym z kandydatów do walki o najwyższe cele na MŚ, zagra w grupie H. Jej przeciwnikami będą reprezentacje Urugwaju, Arabii Saudyjskiej oraz Republiki Zielonego Przylądka. Inauguracyjny mecz Hiszpanie rozegrają 15 czerwca właśnie z ostatnim z wymienionych zespołów, a MŚ 2026 rozpoczną się cztery dni wcześniej od starcia Meksyku z RPA.

Oto kadra Hiszpanii na MŚ 2026:

Bramkarze: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londyn), Joan Garcia (FC Barcelona);

Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal Londyn), Joan Garcia (FC Barcelona); Obrońcy: Marc Cucurella (Chelsea Londyn), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madryt), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedro Porro (Tottenham Hotspur);

Marc Cucurella (Chelsea Londyn), Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsi (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atletico Madryt), Eric Garcia (FC Barcelona), Marcos Llorente (Atletico Madryt), Pedro Porro (Tottenham Hotspur); Pomocnicy: Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal Londyn), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madryt), Mikel Merino (Arsenal Londyn);

Pedri (FC Barcelona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Martin Zubimendi (Arsenal Londyn), Gavi (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atletico Madryt), Mikel Merino (Arsenal Londyn); Napastnicy: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta Vigo), Victor Munoz (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelona)

Luis de la Fuente, sobre que no haya jugadores del Real Madrid: "Yo no miro la procedencia de ningún jugador. No miro si es de un equipo o de otro. No sé si vienen más de un club que de otro".Jugadores del Barça: 8Jugadores del Real Madrid: 0pic.twitter.com/FYYNsIwr6J https://t.co/XRi7C8G7QH— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) May 25, 2026