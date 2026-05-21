Przełomowe wiadomości dla reprezentacji Polski! Tuż przed mundialem wielka rewolucja. Nic już nie będzie takie samo!

Dwie ligi w eliminacjach do mundialu i Euro

UEFA zdecydowała się na totalną zmianę dotycząca zasad eliminacji do Euro i mundialu. Działacze postanowili podzielić piłkarską Europę na dwie ligi. W pierwszej liczącej aż 36 ekip znaleźć ma się reprezentacja Polski. W drugiej - słabszej - miejsce będzie mieć 18 drużyn lub 19 (jeśli prawo do udziału w kwalifikacjach odzyska Rosja). Pierwsza liga zostanie podzielona na trzy grupy po 12 drużyn, a druga też na trzy, ale po 6 zespołów. W ramach rozgrywek grupowych każda reprezentacja zagra trzy mecze u siebie i trzy na wyjeździe. Liczba ekip awansujących bezpośrednio na mundial lub Euro różniłaby się w zależności o tego, ile będzie miejsc na turniejach dla europejskich reprezentacji. Po co są te zmiany? Chodzi o uatrakcyjnienie kwalifikacji i oczywiście o wiążące się z tym pieniądze. Zmiany mają obowiązywać od eliminacji do MŚ 2030.

Zmiany w eliminacjach do Euro i mundialu. Szef UEFA tłumaczy

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin twierdzi, że "nowy format poprawi eliminacje, zredukuje liczbę spotkań bez znaczenia i zaoferuje kibicom ciekawszą, bardziej dynamiczną rywalizację".

Do tego zapewni drużynom większą sprawiedliwość, a to wszystko bez dodawania nowych terminów w kalendarzu

- dodaje. Warto dodać, że podobny system funkcjonuje od poprzedniego sezonu w europejskich pucharach. W fazie grupowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji drużyny także grają część meczów u siebie, a część na wyjeździe, przy czym z jednym rywalem mogą rozegrać tylko jeden mecz. UEFA szykuje też zmiany w Lidze Narodów, gdzie zamiast czterech lig powstaną trzy - wszystkie po 18 drużyn.

