Druzgocące wieści o Dariuszu Szpakowskim. Cios przed mundialem 2026

TVP ogłosiła listę 18 komentatorów na MŚ 2026 w piłce nożnej.

Nie ma na niej Dariusza Szpakowskiego, którego zabraknie podczas mundialu.

W rozmowie z WP SportoweFakty legendarny komentator ujawnił powody takiej decyzji.

MŚ 2026 bez Dariusza Szpakowskiego. Legenda TVP wyjaśnia dlaczego

Brak Dariusza Szpakowskiego na liście komentatorów TVP powołanych na mundial jest sporym zaskoczeniem. Co prawda legenda mikrofonu pożegnała się z mistrzostwami świata 4 lata temu po finałowym meczu Argentyna - Francja w Katarze, ale od tamtej pory wciąż regularnie pracuje przy najważniejszych meczach relacjonowanych przez TVP. Nikt nie zakładał więc, że MŚ 2026 będą wyjątkiem, a jednak. Szpakowski opowiedział więcej o swojej decyzji w rozmowie z WP SportoweFakty.

Nie chcę robić z tego sensacji ani wielkiej sprawy. Powiem tak: dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Z mundialem pożegnałem się cztery lata wcześniej w Katarze, staram się być konsekwentny - podkreślił legendarny komentator.

Taka decyzja nie była wcale łatwa, bo szefostwo publicznej telewizji proponowało Szpakowskiemu choćby symboliczny występ.

- Miałem propozycję, żeby zrobić choćby mecz otwarcia. Nie ukrywam, biłem się z myślami. W Katarze powiedziałem „A”, choć wiem, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Być może przekonałbym się do innej decyzji, gdyby na mundialu była Polska. Inaczej przeżywasz turniej, jeżeli gra w nim twoja reprezentacja. Dotyczy to wszystkich Polaków, bo serca mamy biało-czerwone - przyznał.

Nie oznacza to jednak, że całkowicie zabraknie go podczas mundialu. Zamiast komentowania, może występować w roli gościa w studiu TVP. O relacje z meczów zadbają jego młodsi koledzy.

Oto lista 18 komentatorów TVP na MŚ 2026:

Mateusz Borek

Grzegorz Mielcarski

Jacek Laskowski

Robert Podoliński

Szymon Borczuch

Hubert Bugaj

Frank Dzieniecki

Marcin Feddek

Radosław Gilewicz

Maciej Iwański

Rafał Kędzior

Sławomir Kwiatkowski

Krzysztof Lenarczyk

Jan Micygiewicz

Dominik Pasternak

Maciej Piotrowski

Aleksander Roj

Jonasz Zasowski