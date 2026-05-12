Gigant włącza się do walki o Roberta Lewandowskiego! To byłby absolutny hit!

Robert Lewandowski znalazł się na celowniku mistrza ligi portugalskiej - FC Porto!

Tak twierdzą przynajmniej portugalskie media.

W Porto występują już trzej jego koledzy z reprezentacji Polski: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski.

Lizbońskie telewizje, takie jak Sport TV i CMTV, otwarcie wskazują mistrza Portugalii i lokalnego giganta jako potencjalnego nowego pracodawcę dla niespełna 38-letniego Lewandowskiego. Podkreślają, że pomimo wieku, kapitan reprezentacji Polski wciąż gwarantuje najwyższy poziom. Jednakże, jak zaznacza portal Sapo, choć nazwisko Lewandowskiego pojawiło się jako opcja, "nadal nie ma w tej sprawie żadnych konkretów".

Dziennikarze tego portalu łączą te spekulacje z niedawną wypowiedzią Lewandowskiego dla Eleven Sports, w której wspominał o możliwości "wyboru niższej ligi piłkarskiej" na zakończenie kariery. Portugalski portal sugeruje, że właśnie tamtejsza liga mogłaby być tym kierunkiem - oferującym wysoki poziom sportowy przy potencjalnie mniejszym obciążeniu fizycznym niż topowe ligi, a jednocześnie regularne występy w europejskich pucharach.

Wiadomość o możliwym pozyskaniu Lewandowskiego wywołała entuzjazm wśród kibiców FC Porto. Przypominają oni, że klub nie waha się przed kupowaniem doświadczonych, starszych zawodników – przykładem jest 35-letni Luuk de Jong, sprowadzony latem były napastnik Barcelony. Portugalscy komentatorzy dodają, że niska skuteczność napastników w końcówce sezonu to palący problem Porto, a Lewandowski idealnie pasowałby do roli "rasowego snajpera", zdolnego odmienić oblicze ofensywy.

W Porto rozkwita prawdziwa "polska kolonia". Latem ubiegłego roku do klubu dołączyli obrońcy Jan Bednarek i Jakub Kiwior (wykupiony już na stałe z Arsenalu), a w styczniu utalentowany 17-letni wówczas pomocnik Oskar Pietuszewski z Jagiellonii. Wszyscy trzej szybko stali się ważnymi ogniwami, a ich wysoka forma walnie przyczyniła się do zdobycia mistrzostwa kraju.

