Skandal na Kongresie FIFA! Iran zagra w USA, ale do Kanady ich nie wpuszczono

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-04-30 21:07

Podczas Kongresu FIFA w Vancouver Gianni Infantino potwierdził, że reprezentacja Iran wystąpi na mistrzostwach świata w 2026 roku. Jak zaznaczył szef FIFA, Irańczycy mają rozgrywać swoje mecze na terenie Stanów Zjednoczonych.

W wydarzeniu, które odbywa się w Kanadzie, uczestniczą delegacje z całego świata, w tym również przedstawiciel Polski – Cezary Kulesza. Głównym tematem obrad jest oczywiście nadchodzący mundial, organizowany wspólnie przez USA, Kanadę i Meksyk.

Infantino odniósł się także do napiętej sytuacji międzynarodowej, podkreślając, że mimo trwającego konfliktu Iran pozostaje częścią turnieju. Tłumaczył tę decyzję potrzebą jedności i apelował o bardziej pozytywne podejście w świecie pełnym podziałów. W swoim wystąpieniu nawoływał do integracji, zaznaczając, że sport powinien łączyć, a nie dzielić.

– Iran zagra na mistrzostwach świata w 2026 roku, i, oczywiście, będzie grał swoje mecze w USA – przekazał stanowczo podczas kongresu Infantino.

Co ciekawe, choć delegaci z Iranu przylecieli do Kanady, ostatecznie nie zostali dopuszczeni do udziału w kongresie. Jak przekazano, jedna z osób była powiązana w przeszłości z Islamic Revolutionary Guard Corps, którego członkowie nie mają wstępu na terytorium Kanady.

