Karol Nawrocki podpisał ważną ustawę! Duże zmiany dla kobiet w ciąży i sędziów

Karol Nawrocki zatwierdził nowelizację ustawy o sporcie, wprowadzającą istotne zmiany.

Sportsmenki w ciąży otrzymają roczne stypendium w wysokości 81,5% pełnej kwoty oraz większą ochronę.

Sędziowie sportowi zyskają status funkcjonariuszy publicznych, co zaostrzy kary za ataki.

Rewolucja dla sportsmenek: Większa ochrona i stabilność finansowa

Jednym z najważniejszych aspektów nowelizacji jest znaczne rozszerzenie ochrony członkiń kadry narodowej w okresie ciąży i po urodzeniu dziecka. Dotychczasowy sześciomiesięczny okres pobierania stypendium sportowego w tych okolicznościach zostanie wydłużony do pełnego roku. To kluczowa zmiana, która zapewni sportsmenkom większą stabilność finansową i możliwość spokojniejszego powrotu do aktywności zawodowej po macierzyństwie. Co więcej, ustawa przewiduje również zwiększenie wysokości pobieranego stypendium – z 50% do aż 81,5% jego kwoty.

Nowe regulacje mają na celu zrównanie praw sportsmenek z prawami kobiet zatrudnionych na etacie. Oznacza to, że zawodniczki, które reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej, będą mogły liczyć na podobne wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, jakie przysługuje pracownicom w innych sektorach. Jest to szczególnie istotne w kontekście karier sportowych, które często wymagają wieloletnich przygotowań i poświęceń, a macierzyństwo nie powinno być powodem do rezygnacji z ambicji. Wydłużenie okresu wsparcia i zwiększenie kwoty stypendium to realna pomoc, która pozwoli utrzymać ciągłość treningów i powrót do formy, bez obaw o utratę środków do życia. Dotyczy to także sytuacji, gdy dziecko zmarło po upływie ośmiu tygodni życia, co świadczy o kompleksowym podejściu do trudnych życiowych sytuacji.

Sędziowie sportowi jak funkcjonariusze publiczni: Koniec z bezkarnością?

Kolejnym przełomowym elementem nowelizacji jest wprowadzenie ochrony prawnej dla sędziów sportowych, na wzór tej, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Ta zmiana ma bezpośrednio przeciwdziałać narastającej agresji i braku szacunku wobec arbitrów, którzy odgrywają fundamentalną rolę w prawidłowym przebiegu rywalizacji sportowej. Zgodnie z nowymi przepisami, wszelkie akty przemocy, znieważenia czy naruszenia nietykalności sędziego w trakcie prowadzenia zawodów będą traktowane znacznie surowiej.

Najważniejszą konsekwencją jest fakt, że sprawy dotyczące ataków na sędziów będą teraz ścigane z urzędu, a nie – jak to miało miejsce dotychczas – głównie z oskarżenia prywatnego. To oznacza, że prokuratura będzie miała obowiązek podjęcia działań w takich przypadkach, co znacząco ułatwi ściganie sprawców i powinno działać odstraszająco na osoby dopuszczające się agresji. - Ta zmiana jest niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa i autorytetu sędziów na boiskach i arenach sportowych - podkreśla wielu ekspertów. Wprowadzenie tej ochrony to sygnał, że państwo poważnie traktuje problem agresji w sporcie i dąży do jej eliminacji.

Wsparcie dla kadr narodowych i precyzja przepisów

Nowelizacja ustawy o sporcie dotyka również kwestii finansowania i organizacji przygotowań kadr narodowych. Zgodnie z nowymi zapisami, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zyska możliwość otrzymywania dofinansowania na przygotowanie reprezentacji do najważniejszych imprez sportowych, takich jak igrzyska olimpijskie czy mistrzostwa świata. Ta opcja będzie dostępna w sytuacjach, gdy bezpośrednie finansowanie przez polski związek sportowy nie jest możliwe. To elastyczne rozwiązanie ma zapewnić ciągłość i stabilność przygotowań sportowców, niezależnie od chwilowych problemów finansowych poszczególnych związków.

Ponadto, ustawa ma na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe. Wprowadzone przepisy przejściowe ułatwią proces wnioskowania o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, eliminując dotychczasowe niejasności i przyspieszając procedury. Całość nowelizacji to kompleksowe podejście do wyzwań współczesnego sportu, mające na celu jego profesjonalizację, ochronę kluczowych grup i usprawnienie mechanizmów organizacyjnych.

