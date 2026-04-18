Polak debiutuje na MŚ. Kim jest snookerzysta Antoni Kowalski? Sukcesy i osiągnięcia

Antoni Kowalski jako pierwszy Polak zagra dzisiaj w turnieju głównym snookerowych MŚ, a jego rywalem będzie słynny Walijczyk Mark Williams.

22-latek potwierdził swój wielki talent, o którym mówiło się od lat.

Zapoznaj się z dotychczasowymi sukcesami Kowalskiego, który na zawsze zapisał się w historii polskiego snookera.

Kim jest Antoni Kowalski, polski snookerzysta grający w MŚ?

Antoni Kowalski, urodzony 9 lutego 2004 roku, od lat był postrzegany jako jeden z największych talentów polskiego snookera. Swoją przygodę z profesjonalnymi zawodami zaczynał już jako 10-latek, a jego kariera jest dowodem na to, że ciężka praca i determinacja przynosi wymierne rezultaty. Awans do legendarnego Crucible Theatre w Sheffield to nie tylko jego osobisty triumf, lecz także sygnał, że polski snooker zyskuje na znaczeniu na międzynarodowej arenie.

Droga Kowalskiego do MŚ była imponująca. W eliminacjach pokonał trzech rywali - najpierw zdeklasował Anglika Connora Benzeya 10:1, a następnie po zaciętym meczu wygrał z wyżej notowanym Joe O'Connorem 10:8. W finale eliminacji zmierzył się z doświadczonym Walijczykiem Jamiem Jonesem, którego również pokonał 10:8, przypieczętowując swój awans. Wygrana ta zapewniła mu nie tylko miejsce w turnieju głównym, lecz także utrzymanie statusu profesjonalisty w World Snooker Tour.

Sukces ten nie jest dziełem przypadku. Kowalski ma na swoim koncie liczne osiągnięcia, które budowały jego pozycję. Już w 2019 roku został mistrzem świata amatorów do lat 16, jako pierwszy Polak w historii. Jest również trzykrotnym mistrzem Polski (2020, 2023, 2024). W 2022 roku został wicemistrzem świata juniorów do lat 18 i 21. Wygrana w turnieju Q Tour w 2023 roku napędziła go na tyle, że w maju 2024 r. wygrał jeden z turniejów Q School i na 2 lata zapewnił sobie występy w profesjonalnym tourze, które właśnie wydłużył.

Debiut na mistrzostwach świata to dla Antoniego Kowalskiego spełnienie marzeń i jednocześnie ogromne wyzwanie. W pierwszej rundzie los skojarzył go z trzykrotnym mistrzem świata, legendarnym Markiem Williamsem. Początek spotkania do 10 wygranych frejmów o godzinie 15:30 czasu polskiego, a dokończenie w niedzielę od 20. Transmisje z MŚ w snookerze na antenie Eurosportu i w HBO Max.