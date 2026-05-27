Ekstremalne zawody dla 16 najlepszych, w tym mistrz Polski. Na czym polega World Trophy drwali?

Stihl Timbersports World Trophy to jedne z najważniejszych mistrzostw drwali z całego świata.

W stawce 16 najlepszych zawodników jest jeden Polak - Michał Dubicki. W zawodach młodzieżowych wystąpi z kolei Mikołaj Groenwald.

Na czym dokładnie polegają ekstremalne zawody drwali? Sprawdź w dalszej części tekstu.

Polacy kontra najlepsi na świecie. Na czym polegają zawody World Trophy drwali?

World Trophy rozgrywane jest w systemie knock-out. Oznacza to prostą zasadę: przegrany odpada, a zwycięzca przechodzi dalej. Na scenie jednocześnie pojawiają się dwaj zawodnicy, którzy w maksymalnie dwie minuty muszą bez przerwy wykonać cztery zadania, w określonej kolejności: Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck i Standing Block Chop. Nie ma tu miejsca na namysł czy magazynowanie sił, a od pierwszego uruchomienia pilarki do ostatniego uderzenia siekiery wszystko dzieje się w zawrotnym tempie.

Polski mistrz i wielki talent powalczą w ekstremalnych mistrzostwach! Już w czerwcu

To właśnie dlatego Trophy uchodzi za jeden z najbardziej wymagających formatów w całym cyklu Stihl Timbersports. W każdym pojedynku zawodnicy muszą wykazać się siłą i świetną techniką, a zarazem koncentracją. Jeśli się zawahają czy źle poprowadzą choćby jedno cięcie albo mało dynamicznie zmienią stanowisko, może to oznaczać utratę szansy na podium. Natomiast ci, którzy zwyciężyli w kolejnych biegach, nie mają dużo czasu na regenerację. Dlatego tak ważne są wytrzymałość i zachowanie sił na każdym z etapów tej wycieńczającej rozgrywki.

Rozpoznajesz ten sport? Tylko prawdziwy ekspert zdobędzie wszystkie punkty [QUIZ] Pytanie 1 z 9 Nazwij ten sport Bobslej Saneczkarstwo Curling Następne pytanie

Cztery ekstremalne konkurencje w pigułce

Rywalizację otwiera Stock Saw – czyli konkurencja z użyciem seryjnej pilarki łańcuchowej. Wszyscy zawodnicy wykorzystują identyczne urządzenia, więc o wyniku decydują wyłącznie ich refleks i precyzyjnie dopracowana technika. Zadanie polega na odcięciu z poziomo ustawionej kłody dwóch równych krążków drewna: najpierw cięciem z góry na dół, a następnie z dołu do góry. Wygląda na proste zadanie, ale w praktyce trzeba panować nad ruchem, bo nawet minimalny błąd w prowadzeniu pilarki może oznaczać stratę bezcennych sekund lub karę.

Drugą próbą jest Underhand Chop – w tej efektownej, ale i wymagającej konkurencji uczestnicy posługują się siekierą. Zawodnik stoi w rozkroku na leżącej kłodzie i precyzyjnymi uderzeniami przecina drewno pod własnymi stopami. Musi zapanować nad zachowaniem równowagi własnego ciała, podczas gdy będzie pod odpowiednim kątem uderzać siekierą. Po przerąbaniu drewna z jednej strony zawodnik błyskawicznie obraca się i kontynuuje zadanie po drugiej stronie. Często właśnie to, czy obrót zostanie wykonany odpowiednio szybko, wpływa na końcowy wynik.

Grzegorz Krychowiak na dziwacznym pojeździe retro i Monika Olejnik przyłapani! Na wszystko patrzył partner gwiazdy TVN

Przy Single Buck uczestnicy mogą zaprezentować swoją technikę, ale również to, jak precyzyjnie pracują ciałem. Używają blisko dwumetrowej piły ręcznej, aby odciąć pojedynczy krążek z kłody osadzonej na stojaku. Jednak nie wystarczy tylko wykorzystanie siły, muszą płynnie prowadzić ostrze, a także utrzymać idealne tempo od pierwszego do ostatniego pociągnięcia. Idealna technika sprawia, że piła błyskawicznie przecina drewno, natomiast każde zawahanie spowoduje stratę bezcennego czasu.

Finałem każdego biegu jest Standing Block Chop, czyli konkurencja inspirowana tradycyjną ścinką drzewa siekierą. Zawodnik staje przed pionowo ustawioną kłodą i musi jak najszybciej przeciąć ją na pół uderzeniami z obu stron. By to się udało, po raz kolejny niezbędne jest połączenie siły z precyzją, gdyż liczą się różne aspekty: siła uderzenia, miejsce trafienia, kąt wejścia ostrza, a także niesłabnące uderzenia od początku do końca zadania.

i Autor: Stihl Timbersports/ Materiały prasowe Michał Dubicki, Stihl Timbersports

Polacy powalczą w Budapeszcie

W tegorocznym World Trophy wystąpi Michał Dubicki – jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników w historii Stihl Timbersports, znany z ogromnej siły, doświadczenia i umiejętności rywalizacji pod presją. To zawodnik, który od lat utrzymuje się w europejskiej czołówce i potrafi narzucić rywalom mordercze tempo.

W Budapeszcie Polskę reprezentować będzie także Mikołaj Groenwald, który dzień wcześniej, 5 czerwca, wystartuje w Mistrzostwach Świata Rookie. To przedstawiciel młodego pokolenia polskiego timbersportu, który konsekwentnie rozwija swój talent. Walczący ramię w ramię doświadczony Dubicki z ambitnym Groenwaldem to świetne zobrazowanie faktu, że potencjał nie zależy od wieku, ale determinacji i precyzji. Kibice natomiast zyskają doskonałą okazję, by śledzić emocjonującą rywalizację Polaków z najsilniejszymi rywalami z całego świata i poczuć emocje tych pojedynków.

Wydarzenie w stolicy Węgier będzie miało w tym roku szczególny charakter z jeszcze jednego powodu. Po raz pierwszy w historii, w ramach serii Stihl Timbersports, odbędą się Mistrzostwa Świata Kobiet.

Rywalizację będzie można śledzić online na ogólnodostępnym kanale YouTube STIHL Polska - @STIHLPolskaYT. Bilety na wydarzenie w Budapeszcie są nadal dostępne w sprzedaży na stronie internetowej https://cooltix.com/de/b/stihltimbersports.