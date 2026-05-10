Polka ze złotem i blisko rekordu świata Aleksandry Mirosław! Wielka Aleksandra Kałucka

Kamil Heppen
2026-05-10 18:41

Znakomity występ w pierwszych zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas zanotowała Aleksandra Kałucka! Brązowa medalistka IO z Paryża okazała się najlepsza w Chinach, a do tego była bliska rekordu świata należącego do Aleksandry Mirosław (6,03 s). Rekord życiowy Polki to od dzisiaj 6,09 s! Wielką formę potwierdziła także w finale, biegnąc z czasem 6,12 s.

Aleksandra Kałucka

Aleksandra Kałucka
  • Aleksandra Kałucka wygrała pierwsze w tym roku zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej.
  • W Wujiang pobiła rekord życiowy i była blisko rekordu świata należącego do Aleksandry Mirosław - 6,03 s!
  • Polka uzyskała w półfinale 6,09 s, a w finale 6,12 s.

Aleksandra Mirosław ma godną rywalkę. I to z Polski

Polska wspinaczka sportowa na czas ma nową, lśniącą gwiazdę – Aleksandrę Kałucką. Polka odniosła spektakularne zwycięstwo w pierwszych w tym roku zawodach Pucharu Świata, które odbyły się w chińskim Wujiang. W półfinale uzyskała fenomenalny rekord życiowy – 6,09 sekundy. Wynik ten jest zaledwie o 0,06 s gorszy od aktualnego rekordu świata (6,03 s), który należy do innej polskiej mistrzyni, Aleksandry Mirosław. Warto zaznaczyć, że Mirosław, która po tym sezonie kończy karierę, nie brała udziału w chińskich zawodach.

W półfinale Kałucka pokonała mistrzynię świata z 2023 roku, Indonezyjkę Desak Made Ritę Kusuma Dewi, a w finale - ze świetnym czasem 6,12 s - startującą pod neutralną flagą Elizawietę Iwanową (7,62 s). Polka była najlepsza już w kwalifikacjach z czasem 6,25 s. W drodze po złoto pokonała też Chinki Shengyan Wang (1/8 finału) i Yuju Mou (ćwierćfinał).

W Wujiang zaprezentowała się również siostra bliźniaczka triumfatorki, Natalia Kałucka. Aktualna mistrzyni Europy zajęła czwarte miejsce, przegrywając pojedynek o brązowy medal ze wspomnianą Indonezyjką (6,39 s vs 6,17 s). Natalia w 1/8 finału pokonała Rosjankę Milanę Melniczenko, a w ćwierćfinale Chinkę Shaoqin Zhang, jednak w półfinale uległa Iwanowej. Mimo to, jej występ potwierdza wysoką pozycję polskich zawodniczek na arenie międzynarodowej - nawet bez złotej na IO Mirosław.

