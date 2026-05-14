Mundial 2026 już za 4 tygodnie, a tu takie wieści! Shakira to dopiero początek

Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego mistrzostw świata.

FIFA ogłosiła to oficjalnie na 4 tygodnie przed turniejem rozpoczynającym się 11 czerwca.

Finał MŚ 2026 odbędzie się 19 lipca na stadionie w New Jersey.

Kolumbijska piosenkarka Shakira odegra podwójną rolę podczas tego mundialu. Oprócz występu w przerwie finału, to właśnie ona wykonuje oficjalny hymn mistrzostw świata, zatytułowany „Dai Dai”. Jej związek z piłkarskimi mundialami jest już legendarny – to przecież ona w 2010 roku w RPA porwała świat swoim hitem „Waka Waka”, który do dziś nierozerwalnie kojarzony jest z tamtym turniejem. Jej wyczekiwany powrót na mundialową scenę to wydarzenie samo w sobie, a to jedynie początek!

Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata dwie połowy finału przedzieli tak rozbudowane i spektakularne show muzyczne nadzorowane przez Chrisa Martina z zespołu "Coldplay"! Dotychczas przerwy w finałach były standardowe. Ten bezprecedensowy format, przypominający nieco oprawę Super Bowl, oznacza, że przerwa w grze potrwa dłużej niż regulaminowe 15 minut. FIFA ma już doświadczenie z podobnymi rozwiązaniami; w ubiegłym roku finał klubowych mistrzostw świata również miał wydłużoną przerwę do 25 minut z powodu występów artystycznych, co stanowiło udany test przed tym globalnym wydarzeniem.

Mundial 2026, na którym po raz pierwszy w historii zagra aż 48 zespołów, rozpocznie się 11 czerwca meczem Meksyk - RPA. Turniej odbędzie się na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. Niestety, w tym historycznym wydarzeniu zabraknie reprezentacji Polski, która nie zdołała zakwalifikować się do finałów. Mimo to, finałowy mecz i jego muzyczna oprawa zapowiadają się jako niezapomniane widowisko, które na długo pozostanie w pamięci fanów futbolu i muzyki na całym świecie!