Burza po Super Bowl 2026! Donald Trump grzmi ws. Halftime Show. "Cios w twarz USA"

2026-02-09

Super Bowl 2026 jest już historią. Seattle Seahawks wygrali z New England Patriots 29:13 i zostali mistrzami NFL. Ważnym punktem finałowego meczu tradycyjnie było tzw. Haltime Show, którego główną gwiazdą był portorykański raper Bad Bunny. Jego występ zirytował Donalda Trumpa! "To afront wobec Ameryki" - skomentował prezydent USA, który zbojkotował najważniejszy mecz w amerykańskim sporcie.

Zespół Seattle Seahawks po raz drugi w historii został mistrzem ligi futbolu amerykańskiego NFL. W niedzielnym Super Bowl na stadionie w kalifornijskim Santa Clara pokonał ekipę New England Patriots 29:13. O wygranej Seahawks zadecydowała przede wszystkim bardzo dobra gra w obronie. Patriots pierwsze punkty zdobyli dopiero w czwartej kwarcie, gdy przegrywali już 0:19. Ekipa z Seattle do końca kontrolowała wydarzenia na boisku. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) spotkania został Kenneth Walker z Seahawks. 25-latek występuje na pozycji biegacza (running back) i jest pierwszym od 28 lat przedstawicielem tej specjalizacji, który otrzymał tę nagrodę.

Kiedy Super Bowl 2026? Gdzie oglądać? O której godzinie transmisja TV?

Super Bowl 2026: Bad Bunny, Donald Trump
Burza po Super Bowl 2026. Donald Trump grzmi po występie Bad Bunny'ego

Tradycyjnie ważnym punktem Super Bowl było tzw. Halftime Show, czyli wielkie muzyczne show w przerwie najważniejszego meczu sezonu. Główną gwiazdą w tym roku był latynoski raper Bad Bunny, który w ubiegłą niedzielę został wyróżniony trzema nagrodami Grammy, w tym za najlepszy album roku. Jego występ już wcześniej budził emocje, a Donald Trump skarżył się, że Bad Bunny jako gwiazda tegorocznego Super Bowl to "zły wybór". Po występie Portorykańczyka śpiewającego po hiszpańsku ruszył do ataku.

Trump napisał w sieci społecznościowej Truth Social, że występ Bad Bunny'ego podczas Halftime Show był "absolutnie okropny, jeden z najgorszych w historii!".

Bad Bunny szokuje! Zagra na Super Bowl i… nie dostanie ani grosza!

"To nie ma sensu, jest afrontem wobec wielkości Ameryki, nie reprezentuje naszych standardów sukcesu, kreatywności ani doskonałości" - kontynuował Trump, którego nie było na trybunach w Kalifornii.

"Nikt nie rozumie ani jednego słowa tego kolesia, a tańce są obrzydliwe, zwłaszcza dla małych dzieci, które oglądają mecz w całych USA i na całym świecie" - dodał prezydent. Ocenił, że występ rapera był "uderzeniem w twarz" USA.

Do artysty podczas Halftime Show dołączyli Lady Gaga i Ricky Martin. Za raperem widniał napis: „Jedyną rzeczą silniejszą od nienawiści jest miłość”. Bad Bunny powiedział ze sceny między innymi: - Zanim podziękuję Bogu, powiem: „ICE OUT” (ICE, wynoś się).

Gwiazdy na Super Bowl 2026: Seksowna Cardi B i opalony Kevin Costner. Wiedzieliście, że słucha Bad Bunny?

Warto dodać, że konserwatywna organizacja Turning Point USA zorganizowała alternatywny koncert w połowie meczu Super Bowl, który określono jako "typowo amerykański". Link do jej transmisji udostępnił m.in. Biały Dom i szef Pentagonu Pete Hegseth. Na tym koncercie główną gwiazdą był Kid Rock, który jest zwolennikiem Trumpa. Na Youtube transmisja zgromadziła ok. pięciu milionów widzów.

