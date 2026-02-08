Kiedy Super Bowl 2026? Gdzie oglądać? O której godzinie transmisja TV?

Super Bowl 2026 już dzisiaj w nocy! W finale ligi NFL zagrają New England Patriots i Seattle Seahawks. Szykują się wielkie emocje i - jak co roku - występy gwiazd estrady. Sprawdź, kiedy i o której godzinie Super Bowl oraz gdzie będzie transmisja TV.

Super Bowl to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, które co roku przyciąga przed telewizory setki milionów widzów. W tym roku wielki finał rozgrywany jest na Levi’s Stadium w Santa Clara (Kalifornia), nowoczesnym obiekcie będącym domową areną San Francisco 49ers. Stadion pomieści ponad 68 tysięcy kibiców, a wokół obiektu trwa prawdziwe święto futbolu amerykańskiego.

Kto gra w Super Bowl 2026? Które drużyny?

W wielkim meczu zmierzą się New England Patriots (mistrzowie konferencji AFC) oraz Seattle Seahawks (zwycięzcy konferencji NFC). Patriots wracają na szczyt po kilku trudniejszych sezonach i marzą o rekordowym siódmym pierścieniu mistrzowskim. Z kolei Seahawks chcą po raz drugi w historii klubu zdobyć Lombardi Trophy na wielkiej scenie. Te dwie ekipy spotkały się już w Super Bowl XLIX w 2015 roku. Wówczas wygrali Patriots po kontrowersyjnej akcji Seahawks.

Kiedy jest Super Bowl? O której godzinie początek?

Kickoff Super Bowl zaplanowano na 18:30 czasu wschodniego USA (ET), co w Polsce oznacza 00:30 w nocy z 8 na 9 lutego (niedziela/poniedziałek). Największą atrakcją poza samym meczem jest oczywiście Apple Music Super Bowl Halftime Show. W tym roku na scenie wystąpi Bad Bunny – jeden z najpopularniejszych artystów latynoskich na świecie. Show zaplanowano mniej więcej na 1:45–2:00 w nocy (czas polski), choć dokładna godzina zależy od przebiegu spotkania.

Gdzie oglądać Super Bowl? Transmisja TV i STREAM ONLINE

Transmisja TV z Super Bowl New England Patriots - Seattle Seahawks na Polsacie i Polsacie Sport 1. Stream online na Polsat Box Go.

Występ Ushera na tegorocznym Super Bowl przeszedł do historii!
