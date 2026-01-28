Polska reprezentacja w strzelectwie sportowym osiągnęła znaczące sukcesy na międzynarodowych zawodach H&N Cup w Monachium.

Juniorka Maja Gawenda dwukrotnie zdobyła srebrny medal w konkurencji karabin pneumatyczny, potwierdzając swoją mistrzowską klasę.

Inni polscy juniorzy również zaprezentowali wysoką formę, kwalifikując się do finałów w swoich kategoriach.

Prestiżowe zawody na historycznej strzelnicy

Na początku roku świat strzelectwa sportowego kieruje swój wzrok na Monachium, gdzie odbywa się prestiżowy turniej H&N Cup. Tegoroczna edycja, trwająca od 20 do 25 stycznia, zgromadziła na starcie aż 652 zawodników z 57 krajów, w tym takie sławy jak turecki olimpijczyk Yusuf Dikec. Stawka rywalizacji była niezwykle wysoka, ponieważ wyniki decydują o składzie kadr narodowych na nadchodzące Mistrzostwa Europy.

Zawody mają dla Polaków również wymiar symboliczny. Odbywają się na słynnej strzelnicy olimpijskiej Monachium-Garching, gdzie w 1972 roku Józef Zapędzki wywalczył swój drugi złoty medal olimpijski. W tak historycznym miejscu polska kadra, licząca 27 zawodników, pokazała się z bardzo dobrej strony.

Podwójne srebro dla Mai Gawendy

Prawdziwą gwiazdą w polskiej reprezentacji okazała się juniorka Maja Gawenda. Zawodniczka klubu SPOŁEM Łódź, która ma już na koncie tytuł mistrzyni Europy, potwierdziła swoją fenomenalną formę. W weekend dwukrotnie zameldowała się w finale konkurencji 10m karabin pneumatyczny 60 strzałów i w obu startach – w sobotę i niedzielę – sięgnęła po srebrny medal.

Jej wyczyn robi ogromne wrażenie, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę poziom trudności tej dyscypliny. Trudno uwierzyć, że ta uśmiechnięta dziewczyna z niezwykłą precyzją trafia w cel o średnicy zaledwie pół milimetra. To kolejny dowód na jej ogromny talent i mistrzowską klasę.

Mocny występ całej kadry juniorów

Sukcesy Mai Gawendy to nie jedyne powody do zadowolenia. Pozostali polscy juniorzy również pokazali, że należą do światowej czołówki. Do finałów awansowali:

Dominika Skarupska (GWARDIA Zielona Góra), która w karabinie zajęła czwarte i siódme miejsce,

(GWARDIA Zielona Góra), która w karabinie zajęła czwarte i siódme miejsce, Jakub Goliszek (ŚLĄSK Wrocław), zajmując w karabinie szóste i ósme miejsce,

(ŚLĄSK Wrocław), zajmując w karabinie szóste i ósme miejsce, Aleksandra Brzegowa (PROMIEŃ Bochnia), która w finale pistoletu pneumatycznego była piąta,

(PROMIEŃ Bochnia), która w finale pistoletu pneumatycznego była piąta, Piotr Bujewicz, który w finale pistoletu pneumatycznego zajął siódmą lokatę.

Wśród seniorek do finału dostała się mistrzyni Europy Julia Piotrowska (ŚLĄSK Wrocław), kończąc rywalizację na siódmej pozycji. Tak dobre wyniki na początku sezonu to świetny prognostyk na resztę roku. Maja Gawenda i Julia Piotrowska są żołnierzami Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.