Nie żyje mistrzyni Polski. Jagoda Gancarek zginęła w tragicznym wypadku, jest stanowisko prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku balonu, do którego doszło w centrum miasta. W zdarzeniu zginęła 28-letnia pilotka Jagoda Gancarek – mistrzyni Polski w lataniu balonem na ogrzane powietrze i członkini Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz, śledczy od rana prowadzą kolejne czynności związane ze sprawą. - Dzisiaj od rana wykonywane były dalsze czynności w miejscu wylotu balonu – na terenie Aeroklubu w Zielonej Górze-Przylepie. Następnie prokurator, z udziałem biegłego z zakresu medycyny sądowej, przystąpił do sekcji zwłok zmarłej kobiety. Czynności te są w toku - przekazała rzeczniczka.

W ramach śledztwa zabezpieczono także dokumentację techniczną dotyczącą balonu oraz amatorskie nagrania pokazujące przebieg lotu nad miastem. Policja i prokuratura przesłuchały już świadków zdarzenia oraz dwie kobiety, które znajdowały się w koszu balonu razem z pilotką.

- Na obecnym etapie, z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego, prokuratura rejonowa nie udziela informacji dotyczących przyjętych wersji zdarzenia ani szczegółowych ustaleń wynikających z dotychczas przeprowadzonych czynności - zaznaczyła Antonowicz.

Do tragedii doszło w poniedziałek około godziny 8 rano. Balon z trzema kobietami na pokładzie zahaczył o budynek przy ul. Krzywoustego w centrum Zielonej Góry. W trakcie zdarzenia 28-letnia pilotka wypadła z kosza na dach jednego z budynków. Pomimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować jej życia.

Pozostałe dwie kobiety pozostały w gondoli i doleciały uszkodzonym balonem w rejon ul. Chrobrego, gdzie balon opadł na jezdnię. Nie odniosły poważnych obrażeń i samodzielnie opuściły kosz.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej potwierdził, że ofiarą wypadku była Jagoda Gancarek. 28-latka w ubiegłym roku zdobyła tytuł mistrzyni Polski podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie. Była także instruktorką samolotową i pilotką samolotów przeciwpożarowych. W środowisku lotniczym uchodziła za bardzo doświadczoną i utalentowaną pilotkę.